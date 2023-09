5. kolo:

Určice - Čechovice 0:0

Petr Gottwald (trenér Určic): „Před zápasem bych bod bral, teď jsem trošku smutný, protože jsme mohli brát tři. Na gólové šance jsme vyhráli, měli jsme jich víc a mrzí mě, že jsme minimálně jednu neproměnili. Soupeř byl kvalitní a i my jsme hráli dobře. Řešil jsem znovu marodku a dovolené. Kluky jsem po zápase pochválil. Když se na to dívám s nadhledem, tak se teprve učíme hrát v krajském přeboru a plichta je zasloužená. Oba brankáři týmy podrželi.

Zdroj: Radomír Novák

Pavel Kucharčuk (trenér Čechovic): „Hráli jsme derby proti Určicím, které postoupily. Chystali jsme se a kluci vypadali v týdnu v tréninku velice dobře. Vypadalo, že chtějí, ale do zápasu jsme nevstoupili, jak jsme si představovali. Šli jsme od půlky sami na brankáře, ale šanci jsme neproměnili. Potom to bylo takové nemastné, neslané. Chyběla nám mezihra, kvalita v předfinální fázi a nedostávali jsme se do šancí. Brzdilo nás to. Soupeř měl také šanci. Do druhé půle jsme prostřídali, mysleli jsme, že nám to pomůže, ale nepomohlo. Měli jsme jednu tutovku, ale Filip Studený hlavičkoval nad. Je to asi spravedlivá remíza. Od nás ale čekám lepší výkon i co se týče nasazení. Máme na to kádr, ale teď to nedokážeme přetavit na hřiště.“