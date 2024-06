Krajský přebor muži

28. kolo:

Litovel - Bělotín 1:4

Branky: 56. Dragon - 10. Kovařík, 69. Šišlák, 71. Stryk, 88. Sencovici.

Zdroj: Michal Muzikant

Petr Uvízl (trenér Litovle): „Jeden z dobrých výkonů, který měl nějaký herní význam. Kluci plnili, co měli, zavírali dveře a soupeř se do moc šancí nedostával. Dostali jsme gól po naší chybě, kdy bek špatně odhadl situaci a nechal se obehrát. Dokázali jsme vyrovnat i herně jsme docela dokázali se Bělotínu vyrovnat. Pak jsem si myslel, že bychom se mohli zvednout. Něco tam bylo. Potom nás ale zase srazily individuální chyby, po kterých neustále dostáváme góly. Na 1:2 byla chyba uprostřed a tahle branka nás zlomila. Už jsme neměli sílu, abychom to pořád dotahovali, nemáme to kým oživit. V závěru jsme ještě dostali čtvrtý gól po rohu, kdy se vytáhli tři hráči při rohu, ale měli stát úplně někde jinde. Na výsledku to už nic moc nezměnilo. Odehráli jsme to se ctí.“

Zdroj: Michal Muzikant

Jan Březík (trenér Bělotína): „V zápase s Litovlí dostali šanci kluci, kteří na ni trpělivě čekali a jsem moc rád, že jsme utkání zvládli. Začátek zápasu byl očekávaný – Litovel hrála z bloku a my jsme trpělivě kombinovali a dostávali se do šancí. Po akci Pečeni dal krásnou branku Kovařík, bohužel pak jsme opět přestali hrát, zbytečně se zbavovali míčů a dostali domácí do hry. Druhý poločas už jsme kontrolovali a hráli velmi dobře, Litovel zároveň odpadla fyzicky. Do hry se dostal na třicet minut i mladý Bezděk (ročník 2007) a zvládl to velmi slušně. Matěj Pečeňa (2007) si v utkání připsal dvě asistence. Jedinou kaňkou je obnovení zranění Martina Krále, ke kterému se bohužel přidal i Kovařík.“