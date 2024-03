Bohuňovice - Medlov 0:3

Branky: 23. Habáň, 40. Michalik, 42. Kasal.

Radim Kopecký (trenér Bohuňovic): „Za celý zápas jsme nevystřelili na bránu, jednou jsme vystřelili nad, podruhé měl Vašenka rádoby šanci, kdy šel z boku. Když nemáte šance, nemůžete dát gól. Měli jsme styl, který jsme chtěli hrát, ale nevycházelo nám to. Máme spoustu zraněných hráčů a zase jsem musel nastoupit i já, protože se nám zranil stoper. Vypadá to, že to bude pravidlem, protože hráči nejsou. Poločas byl 0:3 a už nebylo o čem. Medlov si to pohlídal, má zkušené hráče. Kdybychom plnili, to co jsme měli plnit, tak věřím, že bychom se dostávali do šancí. Je to jen o naší důslednosti, protože když máme aut na soupeřově polovině a dostaneme z toho gól, tak je to jen naše nedůslednost a nezodpovědnost.“

Bruno Nezval (trenér Medlova): „Chtěli jsme odčinit domácí ztrátu z předešlého kola a jít si jednoznačně pro tři body. Úvodních dvacet minut bylo vyrovnaných, ale bez větších šancí. Po první brance po rohovém kopu, kdy na zadní tyči Habáň otevřel skóre utkání, jsme se uklidnili. Věděli jsme, že to bude o prvním gólu a ten se nám podařilo vstřelit. Dostávali jsme se častěji do hry a začali více hrozit. Navíc nám vyšel závěr první půle, nejprve individuálně a precizně Michalik zvýšil, poté po křídelní akci Patrik Kasal hlavou uzavřel dění prvního poločasu. V druhé půli jsme hru kontrolovali, hrálo se více méně o střed hřiště, a moc nebezpečných situací už utkání nepřineslo. Za zmínku stojí šance domácích po rohovém kopu, kdy přestřelili branku a také šance Srdýnka na druhé straně po naší standardní situaci. Od dvacáté minuty jsme měli zápas pod kontrolou, základ úspěchu jsme dali v prvním poločase. Pozitivem je určitě nula vzadu, nemuseli jsme řešit nějaké kritické situace až na jednu standardku domácích. V průběhu jsme nechali odpočinout naše ofenzivní hráče. Hráči, co šli do hry z lavičky, předvedli dobrý výkon. Negativa a nedostatky jsou jistě také, ale věřím že s lepšími terény půjdou naše výkony ještě nahoru.“