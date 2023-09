Litovel - Postřelmov 0:0

Ladislav Gallo (trenér Litovle): „Ani jednomu mužstvu se nepodařilo hrát pěkný fotbal. Bylo to upracované. Mírně byli lepší hosté, kteří si vypracovali o tři šance více. Naštěstí je neproměnili. Bod beru, protože je pozitivní, že nás Postřelmov nedorazil v tabulce a nechali jsme jej pod námi. Pozitivní byl také výkon brankáře Hůževky, kterému se utkání povedlo. Nenavázali jsme na výkon z Brodku, kde jsme hráli fotbal, ale skončili jsme bez bodu. Když budu na hosty přísnější, tak řeknu, že to byla zasloužená remíza, ale jestli měl někdo vyhrát, tak my jsme to nebyli. Hrálo se o šest bodů, možná jsme byli nervózní, nedrželi jsme míč, každá druhá přihrávka byla ztrátová, nemělo to kvalitu. Možná to byl náš nejhorší zápas.“

Radim Netopil (trenér Postřelmova): „Jestli si někdo hodnocení čte, tak řekne, že jsem blázen, protože jsou pořád stejná. Byli jsme 25 minut jasně lepší, nepustili jsme soupeře za půlku a vytvořili jsme si dvě stoprocentní šance. Holan přehodil dobře gólmana, míč skákal do prázdné brány a obránce fantastickým akrobatickým zákrokem jej vykopl. Potom šel Robert Jurásek sám na brankáře a dal těsně vedle. Pak se to vyrovnalo v poli. Domácí ale ohrozili bránu jen sporadickými střelami z dálky. Velkou šanci měli až na konci ze standardky. Druhá půle byla vyrovnanější, ale měli jsme další stoprocentní šanci, kdy Honza Nimrichtr obešel gólmana, který ho za mě fauloval, Honza to ale ustál a pak v pádu střílel do prázdné brány, ale trefil jen tyč. Byly tam další nedotahy. Bod je málo, dva body jsme ztratili. Jsem přesvědčený, že tým, který dokáže dávat góly, by v Litovli vyhrál dva, tři nula. Zase jsme dojeli na naši slabou koncovku.“