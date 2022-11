„V mladších žácích jsem takové zápasy měl, ale mezi chlapy to bylo poprvé. Celkově to ale nebylo tak, že bych na tom měl zásluhu jen já. Dvě situace tam byly, kdy jsem to vzal na sebe, ale jinak góly padly po kombinaci a týmové souhře. Zdena Zlámal mi to tam přihrával před prázdnou bránu, i když mohl střílet,“ popisoval Martin Thomas.

Právě bývalý ligová brankář Zdeněk Zlámal jej v sázení gólů doplňuje. „Probíhá tam nějaké štengrování, ale on dává branky hlavně hlavou, kde prodá tu svoji výšku. Nohama moc ne. Na to, že byl gólman, je solidní hráč. I když to hraje dost na sebe a naučili jsme ho, že je důležité hrát více týmově,“ usmíval se Thomas.

I tak má ale oproti Zlámalovi dvakrát tolik zářezů. Prosadil se v této sezoně již osmnáctkrát a právě díky pětigólovému představení se vyšvihl do čela tabulky střelců.

„Góly jsem dával i v minulých sezonách, ale nikdy jsem nebyl první v tabulce kanonýrů. Samozřejmě bych tam chtěl zůstat a doufám, že zdraví vydrží. Ambice tam jsou vždycky, určitě budu mít nějaké absence z rodinných důvodů. Ale udělám vše, abych na čele zůstal,“ hlásí Thomas.

„Kdybych dal třicet gólů za sezonu, bylo by to pěkné,“ zasnil se.

Teď se však blíží konec podzimní části sezony a také závěrečná. S tím bude spojená také „pokuta“ za povedený duel. „Kolik budu platit za těch pět gólů, to se uvidí za čtrnáct dní na závěrečné. Asi to nebude zadarmo, už jsem od spoluhráčů nějaké ohlasy slyšel. Určitě se připomenou a rovněž mi nepomůže ani to, že vedu ty střelce,“ přiznal Thomas.

A nedaří se pouze jemu, ale také celému týmu. Kožušanům patří druhé místo, ale o postupu příliš nemluví.

„Spíše stojíme všichni pevně nohama na zemi. Nikdo z nás nemá dvacet, jsme tam spíše třicátníci, takže nikdo nechce nikam postupovat. Raději budeme hrát tuhle soutěž na špici než I. A třídu uprostřed. Nikam se neženeme,“ přiznal Thomas.

Na čele se zatím nachází nováček soutěže Sigma Hodolany s náskokem jediného bodu. „Mají teď takovou euforii, daří se jim a vyhrávají. Dávají góly z jednoduchých chyb a napoprvé je promění. Nehrají špatně, ale jsou tam týmy, které jsou lepší. Výborně hrají Slatinice a Hněvotín,“ zhodnotil Thomas.