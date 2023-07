Téměř do konce minulé sezony bojovala Litovel o setrvání v olomouckém krajském přeboru. Povedlo se, ale v dalším ročníku ji nečeká nic jednoduchého. O to víc, když klub zaznamenal několik odchodů.

Již v době volných přestupů zamířil do Medlova brankář Marek Kamisch. Stejně tak v tomto období tým opustili Michael Tomanec a Michal Peč. Shodně odešli do Újezda (III. třída). S fotbalem pak skončil zkušený Marek Kučera.

„U něj ještě uvidíme, jak do dopadne, jestli dostane chuť do fotbalu, nyní ale oficiálně skončil,“ potvrdil trenér Ladislav Gallo.

Ten tak musel hledat náhrady. Mezi třemi tyčemi by měli stát Jakub Hůževka z dorostu Uničova či Jakub Prachař z Haňovic. Je otázka, zda do toho ještě nepromluví Filip Pospíšil z Bělkovice-Lašťany.

Medlov zahájil přípravu pod novým koučem i s novým brankářem

Z uničovského dorostu pak obléknou dres Litovle také Jan Šlégl a Daniel Hrazdil. Prozatím poslední posilou pak je Tomáš Pecháček z Olešnice.

„Kádr dost omladil, ale nechci si dělat alibi. Někteří hráči přišli a naším úkolem je je zapracovat do týmu,“ je si Gallo vědom, že kádr příliš neposílil.

„Oslovili jsme několik hráčů, sháněli jsme je i podmínky jsou v Litovli pěkné. Ale nemělo to žádný efekt. Měli jsme zájem, aby se vrátili hlavně litovelští hráči, ale ti jsou vázáni v jiných klubech, což chápu. Na druhou stranu budeme radši, když zde budou kluci z Litovle, než kdyby byli z daleka a chodilo se na nás dívat pár lidí,“ říká Gallo.

Přesto se ještě nevzdává a věří, že někdo dorazí. „Mám teď někoho osloveného, tak uvidíme, jak to dopadne,“ nebyl konkrétní.

Tým pod jeho vedením pak začal přípravu už 7. července. „Chtěl jsem potrénovat, ale zasáhly do toho dovolené, svalová zranění a tak dále. Úplně to účel tedy nesplnilo, chodilo nás tak deset až dvanáct,“ není kouč úplně spokojený.

Litovel má za sebou také už tři zápasy. S Moravskou Třebovou vyhrála 3:1, ale poté schytala debakl od Svitav 0:5 a také Troubelic 0:4. „Svitavy byly opravdu dobré. Proti Troubelicím nám chybělo spoustu klíčových hráčů. Nebyli tam Jindra, Dragon, Smrček, Bednář. To jsou kluci, kteří nás potáhnou a potřebuji, aby byli k dispozici. Ostatní hráli o místo a musí se zamyslet, co pro to udělali a jak vypadali,“ říká jasně Gallo.

Rapotín hlásí oslabení, v přípravě nedohrál ani jeden zápas. Přijde o kapitána?

Ještě před Troubelicemi navíc měl tým ve čtvrtek a pátek dvoufázové tréninky. Ani to ale nevyšlo podle představ. „Bylo domluvené, že si kluci vezmou dovolenou, ale ne všichni to udělali,“ pokračoval trenér.

Cílem Tatranu tak bude záchrana. K tomu má dopomoci i novinka, která spočívá v hracím čase. Nově by měla Litovel hrávat domácí zápasy v sobotu dopoledne v 10.30. „Nevím, kdo a proč s tím přišel. Uvidíme, kolik v tu dobu bude chodit diváků. Může to být lákadlo pro fotbalisty z okolí, protože ti v tu dobu nehrají, tak třeba přijedou. Je otázka o kolik lidí změnou přijdeme,“ zamyslel se trenér a dodal: „Kromě záchrany chceme, aby se mladí hráči adaptovali na mužský fotbal.“