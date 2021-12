Jak hodnotíte podzimní část sezony?

To, co jsme si předsevzali a co bylo cílem, tedy skončit na prvním místě, to jsme splnili. Samozřejmě byly některé zápasy, které jsme mohli dohrát lépe. Mrzí mě každá porážka, ale nejvíce ztráta bodů v Medlově, kde jsme dostali vyrovnávací gól v poslední minutě. To byla škoda. Nečekali jsme, že všechno vyhrajeme. Máme to o to těžší, že se už třetím rokem snažíme postoupit a každý se na nás nachystá jak na Spartu nebo Slavii.

Máte tři šestigólové střelce, berete jako plus, že tým nemusí spoléhat na jednoho kanonýra?

Určitě. Dva roky po sobě jsme měli jednoho střelce, který vyčníval nad ostatními. Teď se to seřadilo, takže na jednu stranu je to dobře, na druhou je fajn, když má každé mužstvo nějakého toho střelce, který je gólový.

Kromě Jana Tögela je mezi nimi mladý Roman Odstrčil. Co říkáte na jeho adaptaci v týmu?

Je to jedno z milých překvapení. Na to, jak je mladý, je platným hráčem. Začátek měl excelentní, prostředek horší, stejně jako celé mužstvo, na což trošku doplatil, ale na konci byl zase ve formě.

Dalším z vašich nejlepších střelců je váš syn David.

Byl jedna z posil. Dal šest gólů, ale dalších šest mohl dat. U něj to je otázka zklidnění se. Měl jsem k němu výhrady, ale na konci poslední dva zápasy jezdil, jak by měl.

Nedělají si z něj v kabině trošku srandu, že to pod vámi má jednodušší?

V kabině si to nemyslí. On to má samozřejmě naopak těžší, ale i já to mám těžší. On v tom, že jsem na něj daleko přísnější než na ostatní a já hlavně vůči tlaku z vedení, protože musí předvádět lepší výkony než ostatní.

Mezi další posily patřily Milan Novotný a Miroslav Sekela. Jak hodnotíte jejich první půl rok ve Šternberku?

Milan Novotný přišel jako špílmachr, což potvrzoval v první polovině podzimu. Ale jak říkám, na každého přijde během sezony nějaký pokles formy, přesto byl platným hráčem. Mira Sekela toho moc neodehrál kvůli zranění a vytížení dalších hráčů, kteří na jeho postu byli stabilnější, takže do toho naskakoval a z nových hráčů absolvoval nejméně minut, ale odvedl velice precizní výkon v zápase v Želatovicích, kde chyběl vyloučený Drmola. Všechny posily ale splnily úkoly, proč jsme je brali a hlavně zvedly konkurenci mužstva, což bylo velice potřeba.

Navíc se vám po zranění a pauze od fotbalu vrátil Patrik Hustý. Čekali jste to?

No, čekali… Já jsem spíš doufal a věřil, že jej přemluvíme k návratu. Nějaký čas strávil bez fotbalu a zjistil, že mu hodně chybí. Jakmile naskočil, tak se mu povedly zápasy a byl platným hráčem hlavně v době, kdy se zranil Marek Samek. Konec sezony, kdy jsme nebyli v topové formě, tak hrál velice dobře a byl jedním z nejlepších našich hráčů.

V minulosti přitom nastupoval na ofenzivních pozicích, teď naskakoval v roli šestky.

Poprvé na tomto postu naskočil v Jeseníku, kde hrál velice dobře, ale právě tam se zranil. Je soubojový hráč a vyhovuje mu to na šestce. Ale když bylo potřeba, tak zase naskočil v útoku a je příjemné zjištění, že může nastupovat na více postech.

To se muselo hodit v době, kdy se vám zranil defenzivní záložník Marek Samek, jak velká to byla ztráta?

Hned mi bylo jasné, že to bude velká ztráta, ale první zápas jsme zvládli s přehledem, protože tam nastoupil právě dobře hrající Patrik Hustý a byl velmi platným hráčem, právě v době absence Marka. Jak moc nám ale Marek chyběl, se ukázalo v pozdějších zápasech. Bylo vidět, jak je v naší hře obrovsky důležitý a platný při čtení hry. Chyběl nám hodně, ale už je zdravý a poslední týden se připojil k týmu. Je škoda, že je konec sezony, protože na něm byla vidět chuť. Doufám, že do přípravy naskočí v plné síle.

Byl podle vás tento půlrok v něčem odlišný?

Ani bych neřekl, že byl jiný. Už to říkal v rozhovoru hráč Litovle Martin Jindra, který u nás chvíli působil. Je to vyrovnaná soutěž a každý může vyhrát s každým. My to máme těžší, že se na nás každý o to víc namotivuje. S lepším soupeřem se podávají lepší výkony. Ale každý může prohrát, jak my jsme prohráli se Zábřehem (1:4) a může jít o souboj prvního s posledním.

Jaký je další plán Šternberka?

Začátek máme naplánovaný někdy kolem 18. ledna. Teď je na každém z hráčů, jak se bude v zimní přestávce udržovat, to už si každý musí srovnat v hlavě. Je také otázka, co zase nachystá vláda a co nám povolí a nepovolí. Nedělám si iluze, že všichni pojedou stejně, ale v týmu je zdravé jádro, které se bude udržovat ať už tenisem nebo nějakými turnaji, jestli budou povoleny. Pro mě je rozhodující, že když jsme s hráči mluvili, tak nikdo nechce odejít a všichni chtějí postoupit.