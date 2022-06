„Byl to pro nás obrovsky těžký zápas, posledních snad osm utkání hrajeme v jedenácti lidech. Kluci netrénují, jsou na vysokých školách. Domácí mají z deseti hráčů základní sestavy osm fotbalistů. Od začátku nás přehrávali. Fotbal je někdy nespravedlivý, soupeř hrál lépe, ale nevyšlo mu to,“ hodnotil Patrik Kasal výhru pátého Medlova 3:2.

Hostům se vydařil hlavně vstup do utkání. Kasal ve 3. minutě potrestal želatovickou chybu. „Mohlo to ale klidně být 3:0, 4:0 hned v úvodu. Měli jsme brejky, chodili jsme sami na bránu. Sám jsem mohl dát góly tři, dal jsem jenom jeden,“ ohlížel se 26letý útočník.

V 18. minutě už ale po brejku zvyšoval na 2:0. „Nechytili jsme začátek zápasu. Udělali jsme chyby v obraně, ve které jsme nebyli tak pevní, jak bych si představoval. Nezajišťovali jsme se tak, jak chceme,“ kroutil hlavou trenér Želatovic Jiří Jemelka.

Jeho svěřenci sice před koncem první půle snížili zásluhou Bielka, to ale bylo vzhledem k obrazu hry a herní převaze domácích žalostně málo, Čtvrtníček například zahodil i penaltu.

Trápení v koncovce navíc pokračovalo po změně stran. Když v 83. minutě po další brejkové situaci přehodil vybíhajícího gólmana Čecha opět Patrik Kasal, začalo být o vítězi jasno.

„Konečně, byl by to čtvrtý zápas, ve kterém bych dal dva góly. Konečně jsem to prolomil, spadl tam i ten třetí,“ usmíval se úterní střelec.

Ještě než míč zapadl do brány, doprovodil svou trefu zajímavou vokální oslavou, poté se vtipně rozeběhl někam k želatovickým tribunám, shodil dres a přítomným ukázal svou „vypracovanou“ postavu. Žlutá, nežlutá.

„Klučina na pravém beku mi říkal, že jsem tlustej. Má samozřejmě pravdu, ale po tom gólu jsem to nějak vyhecoval a pohladil si to svoje větší bříško,“ smál se Kasal.

Želatovice už dokázaly jen snížit a je jasné, že boj na dálku s Ústím o druhé místo tabulky prohrály. „Pokud nevyhrajeme ve Šternberku, tak nás přeskočí Mohelnice. To mě mrzí nejvíc, že tam teď tahle možnost je. Uděláme všechno pro to, abychom třetí místo uhájili,“ uzavřel lodivod Jemelka.

FC Želatovice – FK Medlov 2:3 (1:2)

Branky: 39. Bielko, 91. Mackovík – 3., 18. a 83. P. Kasal.

Rozhodčí: Matulík – Votava, Kundrát. ŽK: Calábek, Dlouhý, S. Jemelka – J. Kasal, P. Kasal, Muzikant. Diváci: 110.

Želatovice: Čech – Krejčíř, Koutný (81. Koplík), Mackovík, Goldemund – Calábek (81. Rychlík), Dlouhý, Zezulka – Čtvrtníček (72. S. Jemelka), Bielko (72. Mohapl), Zehnálek (61. Němec). Trenér: J. Jemelka.

Medlov: Zmund - Srdýnko (5. Muzikant), Klos, Habáň - Skřebský, Vrba, J. Kasal, Pospíšil, Bartoněk - P. Kasal, Sedláček (66. Holouš). Trenér: Rolínek.