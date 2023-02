„Podzim se nám docela povedl. Abychom začali čtyřmi výhrami v řadě, tak to se nám snad ještě nepodařilo. Vždy jsme spíš hrávali o záchranu. Navíc nás to poměrně překvapilo, protože letní příprava nebyla z naší strany nic moc. Troufám si říci, že jsme z ničeho vytěžili maximum," pochvaluje si 35letý kapitán Jakub Zábranský.

„Jenom nás mrzí zápas s prostějovskou Duklou, ve kterém nás v podstatě sám porazil Patrik Gábor. Dal nám hattrick a na druhý den odešel do Klenovic," vrátil se pak s mírným smíchem k nešťastnému zápasu pátého kola, který jeho tým prohrál 1:4.

Nedílnou součástí každé zimy je ve fotbalových klubech zimní příprava. A ta doloplazská odstartuje právě dnes večer. „Od trenéra vím, že se budeme zaměřovat zejména na finální útočnou fázi. Často si totiž vytváříme veliké množství šancí a je neuvěřitelné, co jsme schopni spálit," popisuje.

Peníze za hru? To u nás neexistuje

Co se pak týče přípravných zápasů, absolvují Doloplazští pouze dva. Dva týdny před startem soutěže proti Brodku u Prostějova a týden předtím, než vyběhnou v neděli 2. února k zápasu šestnáctého kola proti Zvole, se ještě střetnou s celkem Radslavic.

„Více zápasů neplánujeme, protože kolikrát je naše morálka taková, že jsme rádi, když se v pátek sejdeme na trénink a v neděli na zápas. Z tohoto důvodu nebude ani žádné soustředění. Nějakou přípravu tak uděláme v našem novém areálu," směje se Zábranský.

Díky covidu nespadli. Sezonu nato slavilo Kovo Dřevo titul i 50 let klubu

Ten poté také odmítl, že by do jeho týmu měly přijít nějaké nové posily. „Vím, že se s někým jednalo, jenže jejich podmínkou byly peníze. A to tady u nás neexistuje," říká rázně.

Chci nabrat fyzičku, na postup tipuji Slatinice

Svěřenci kouče Götzela na podzim zvítězili hned sedmkrát, dvakrát brali po bodu a pětkrát se před svým soupeřem museli poklonit. Do jara vyhlížejí z šestého místa. Jaké si tedy do druhé poloviny soutěže stanovují cíle?

„Když tedy zůstaneme v horní části, bude to skutečně parádní. Já osobně bych pak chtěl absolvovat celou sezonu. Dále pak nabrat fyzičku, protože se o mě říká, že jsem docela flákač," směje se.

I přes všeobecnou doloplazskou spokojenost ale tým skutečně není jedním z adeptů na postup nahoru. Koho z tria favoritů ve složení Hodolany - Kožušany a Slatinice Jakub Zábranský na konečný úspěch favorizuje?

„Myslím si, že by mohly vyhrát Slatinice. Když jsme proti nim hráli my, tak hrály skutečně perfektně. Asi nejlépe ze všech," uzavřel.