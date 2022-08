„Jsem docela výbušný hráč, nerad prohrávám. Byl jsem naštvaný a už jsem to vzdával. O poločase to bylo docela negativní, ale v kabině jsme si řekli, že musíme přidat a nemáme co ztratit. Osobně mám rád, když není co ztratit, protože je člověk uvolněnější,“ přiblížil své pocity Pavel Pošusta.

A po pauze to Slavonínu začalo jít. Snížil během deseti minut na 2:3 a pak přišla dvacetiminutovka Pavla Pošusty. Dvaadvacetiletý fotbalista nejprve po hodině hry vyrovnal.

„Měli jsme aut na půlce, který byl prodloužený. Já jsem si míč navedl na střed hřiště, udělal jsem přešlapovačku a mezi třemi jsem si to dokázal prostrčit, vystřelil jsem zpoza vápna a dobře mi to sedlo. Brankář ani nestihl zareagovat,“ popisoval trefu, kterou si otevřel svůj účet v nové sezoně.

Za čtvrt hodiny druhou brankou strhl vedení na stranu Slavonína, když mu spoluhráč Martin Zabák nachystal míč přihrávkou pod sebe. A o další tři minuty pečetil Pošusta výhru svého týmu 5:3 dokonaným hattrickem.

„Přišel dlouhý míč na střed, sklepl jsem to do strany Zabákovi, který mi to dal krásně přes hráče a už to vypadalo, že jsem míč předržel, ale nakonec jsem to dal nahoru k tyči,“ pokračoval Pošusta.

A také oslava stálo za to. Slavonínský hrdina vystřihl salto. „Nemám to nachystané, ale když se už něco takového povedlo, tak jsem si řekl, proč to neoslavit takhle,“ usmíval se.

„Celkově to byl skvělý pocit. Člověk si v tu chvíli připadá, jak kdyby otočil zápas v první lize. Vůbec nemyslí na to, že to je I. A třída, takže radost byla neskutečná a taťka ji měl dvakrát takovou, protože je věrný fanoušek, podporuje mě a byl překvapený, ale to i já,“ dodal kanonýr.

Takový obrat se celkově málokdy vidí a také ve Slavoníně si toho jsou vědomi. „Měli jsme velkou radost, byla to strašná euforie. Konečně jsme se všichni semkli a zabrali. Hlubočky docela polevily, což bylo v náš prospěch a my jsme toho využili,“ hodnotil Pošusta.

Ten nastupoval v mužích také za béčko Nových Sadů a i tam se mu podařilo vsítit hattrick. „Ale tomu, který jsem dal teď, se to nevyrovná. Jen doufám, že v novém sazebníku nic za hattrick není, ještě jsem se nedíval,“ smál se.

Jeho počin jej pak motivoval k další práci, přestože sám přiznal, že má jiné priority než fotbal. „Minulou sezonu jsme se moc nescházeli a neměl jsem moc chuť fotbalu obětovat více času. Teď je to lepší, chodí nás více na trénink. Žádnou metu jsem neměl, ale když se mi takhle povedl začátek, tak by mě potěšilo, kdyby se mi povedlo dát za půl sezonu třeba dvacet gólů. Jinak mám ale jiné priority, protože jsem nastoupil na maturitní nadstavbu, kterou chci dodělat a do toho chodím na brigádu,“ objasnil Pošusta, který by se se Slavonínem rád pohyboval v lepší polovině tabulky.

