Devět zápasů, osmnáct gólů, skvělá bilance, za kterou by se nestyděl jakýkoliv střelec z top evropských soutěží. David Binder navíc zvládl vstřelit také tři hattricky, o posledním víkendu přidal čtvrtý a podílel se na vítězství 9:1 v Šumvaldu čtyřmi trefami. Ve středečním vloženém kole přidal ještě dvě branky do sítě Blatce (3:0).

„Čtyři góly jsem dal mezi muži poprvé. Je to díky spoluhráčům, kteří mi přihrávají do běhu. Jsem rychlý a většinou obráncům uteču,“ popisoval dvacetiletý David Binder.

Normálně by jej skvělá forma přišla hodně draho, protože v Pňovicích platí pravidlo, že za hattrick platí autor rundu panáků pro všechny. „Ale kluci ví, že chodím ještě do školy a nepracuji, takže po mně nic nechtějí. Spíše si z toho dělají srandu. Kdyby dal kdokoliv jiný hattrick, tak by platil. Teď mi ještě říkali, že tenhle rozhovor bude za pěťo,“ smál se Binder.

V Pňovicích ale musí být za góly Bindera rádi. V minulé sezoně totiž skončili Pňovičtí po postupu dvanáctí a za celý ročník nasázeli 51 gólů. Nyní mají po devíti zápasech nastřílených už 43 branek.

„Je to asi tím, že už jsme si zvykli na vyšší soutěž. Předtím na nás všichni vletěli a my jsme nevěděli co a jak. Začali jsme trénovat, přišly dvě posily Daniel Mihailescu a David Jurásek,“ prozradil Binder.

K dobrým výsledkům pomáhá i Binderova zlepšená produktivita. „V minulé sezoně jsem nedal skoro žádnou šanci, teď proměňuju všechny,“ hodnotil kanonýr.

V tabulce střelců má náskok už sedm branek a může tak navázat na zkušeného ostrostřelce Michala Večeřu, který se stal v uplynulém ročníku králem střelců. „Byla by paráda, kdyby se mi to povedlo. Stejně tak s týmem bychom se chtěli držet na čele a třeba se poštěstí, že budeme první,“ říkal.

Rychlonohý fotbalista nastupoval v mládeži ještě za Uničov, kde hrál na pozici středního záložníka, ale kvůli problémům s koleny odešel do nižší soutěže právě do Pňovic.

„V budoucnosti bych si ale rád vyzkoušel vyšší soutěž. Teď mi útok asi sedí víc, ale baví mě to ve středu zálohy, protože tam mám častěji míč a můžu tvořit hru,“ uzavřel Binder.