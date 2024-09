„Kdybych neudělal krok doleva předtím, než to Bláža tečoval, stoprocentně ten balon mám. Prostě smůla. Zase jsme dostali dva rychlé góly a pak se nezvedli, nedáváme šance,“ pokrčil rameny.

Nejen ofenziva však zatím pokulhává. Tři inkasované branky na zápas, to je zatím ne úplně lichotivá bilance Sigmy.

„Látáme pořád nějak obranu. Švanci (David Švancara, pozn. red.) už chtěl jít do béčka, ale je to držák a poctivec, může hrát za áčko a poslední zápas odehrál skvěle. Ale hlavně nás trápí koncovka, musíme trefovat zařízení a nestřílíme z dálky, to je náš problém,“ myslí si gólman, který během svého novosadského působení vyfasoval přezdívku „Buffon“.

Jiné známé brankářské jméno Hodolany posílilo na začátku tohoto roku. Zdeněk Zlámal chytal i za reprezentaci, v Sigmě má ale roli na hrotu útoku. A do brány se Zbořilovi plést nechce.

„Zbořa je zkušený, neradím mu, jen když se mě zeptá. Já se určitě do brány nechystám, maximálně v Real Top Praha, to mi stačí. I kdyby se mu něco stalo, jdu se schovat za praporek, určitě nemám choutky jít do brány,“ vzkazuje bývalý brankář skotských Hearts, Zlína, Alanyasporu, Bohemians či Sigmy Olomouc.

Žádný odchod, Zbořil podržel trenéra

Hodolany po loňské nováčkovské sezoně, která přinesla deváté místo tabulky, vyměnily trenéra. Nový kouč Jiří Hovorka to zatím nemá jednoduché, Jiří Zbořil však svého lodivoda podržel.

„Jirka Hovorka má dobré tréninky, kluci začali chodit, vzali jsme to za dobrý konec. Milan Kovařík byl supr kluk, ale změna byla na místě. Tréninky super, ale výsledky nejsou. Myslím ale, že si to sedne, Jirka má zatím s námi smůlu. Musíme jít zápas od zápasu a poprat se s tím,“ má jasno Jiří Zbořil.

V zimě se spekulovalo o jeho odchodu do vyšší soutěže, sám Zbořil zmínil aktuálního nováčka divize z Kvasic, nakonec však svérázný brankář zůstal tváří hodolanské svatyně.

„Předseda se mě v zimě zeptal, jestli zůstanu. Peníze jsou jedna věc. Sice je to hezké, ale taky by to byl kus cesty. A druhá věc? Máme super fanoušky, zůstal jsem i kvůli lidem. Těžko se odchází. Až skončím, tak úplně, nástupcem bude, doufám, můj syn,“ pousmál se Jiří Zbořil, jehož 12letý synátor chytá za olomouckou Sigmu.

Zatím to tedy vypadá, že Jiří Zbořil bohatou kariéru zakončí v té hodolanské. „Ještě byla varianta, že bych to dokopal ve Štěpánově u baráku,“ připomněl závěrem Jiří Zbořil.