Tedy prozatím. Velký zájem totiž má tým s ambicemi na postup do divize. Bude se Jiří Zbořil v zimě stěhovat do zlínského krajského přeboru do Kvasic?

Jiří, jak se Hodolany coby nováček dokázaly adaptovat v I. A třídě?

Mančafty v ní nejsou žádný zázrak, někteří kluci z toho byli trošku pos***í, ale říkal jsem jim, že ta soutěž není až o tolik kvalitnější. Jsou tady tři, čtyři týmy, které budou hrát stoprocentně vrch. Myslím si, že když budeme plnit, co si řekneme, budeme v plné síle, tak můžeme hrát klidný střed.

Fantastická je kulisa, na první dva zápasy přišlo dohromady 850 diváků. Fanoušci jezdí i ven, užíváte si to?

To je nádhera. Bylo to tak de facto už v okresu, když jsem přišel. Fanklub se, zdá se mi, ještě zvětšuje. Je to něco úžasného, nikdo to nemá, aby chodilo pomalu pět set lidí v I. A třídě. I když prohráváme, chodí a drží nás nad vodou. My se jim to snažíme oplatit, teď se ale bohužel nedařilo. Bude to doufám lepší. Musíme zápas od zápasu a bude to snad lepší.

Ve hře je teď ale váš odchod, je to tak?

Už v létě jsem měl dvě nabídky. Silně jsem o tom uvažoval, ale Martin Čechovský (předseda FC Sigma Hodolany, pozn. red.) mi zavolal, že jdeme do I. A třídy. Nechtěl jsem Hodolany opustit. Teď o tom uvažuji v zimě, ale nic není rozhodnutého. Fanoušci by mi určitě chyběli. Myslím, že mě mají rádi, já mám rád je. Nechtěl bych je nějak zklamat. Uvidíme.

Prozradíte, kam máte jednou nohou namířeno?

Volal mi Vlastimil Chytrý, který mě měl chvíli v Kozlovicích. Teď trénuje Kvasice, které mají silné ambice na postup do divize. Oslovil mě a napůl jsme se domluvili. Jisté to ale ještě není, pokud budu odcházet, určitě to zavčasu oznámím. Vždy jsem chtěl sezonu dohrát a neodcházet z boje. Všechno je ve hvězdách (úsměv).

Teď k vážné věci. Na začátku srpna ukončil kariéru váš největší vzor, Gianluigi Buffon. Jak jste to prožíval?

Měl jsem doma vyvěšený černý prapor (směje se). Trošku mě to zklamalo, myslím si, že ještě mohl chytat. Pořád ho ale budu mít rád. Doufám, že se pořád bude říkat, že jsem Gigi.

Takže vás to nenahlodalo, že byste skončil také?

Původně jsem chtěl v Hodolanech skončit. Zase jsem ale dostal nějaký impuls, myslím, že dokud zdraví je, můžu ještě pár let chytat.

