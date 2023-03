„Je to náš odchovance, který působil u Brna, kde žil a pracoval. Je v nejlepším věku,“ říká trenér Libor Sláma. Druhým příchozím by měl být Dalibor Planý. Naopak kádr opustil brankář Jiří Červenka, který zamířil do Žulové.

Jinak ale příliš důvodů radosti po zimní přestávce nemá. Jeseník totiž přišel o Martina Furika. „Dlouhodobě se nám zranil a vypadá to, že bude mimo do konce sezony. Je to pro nás ztráta, dával góly, měl asistence a do ofenzivy je klíčový. Museli jsme hledat náhradu a pravděpodobně na jeho postu nastoupí Danek Krézek, který je podobný typ, jen nemá zkušenosti. Uvidíme, jak si s tím poradí,“ je si vědom jesenický kouč.

Bez kapitána

A není to jediná ztráta, se kterou se bude muset lídr vyrovnat. Ještě z podzimu si bude odpykávat pětizápasový trest za červenou kartu Jan Minka. Už má za sebou odstáté dva zápasy.

„Je to náš kapitán, střeďák, silový a obounohý lídr, kterého je těžké nahradit. Do posledních dvou přípravných duelů jsme šli bez něj, abychom se na to připravili a on nastoupil až v průběhu druhého poločasu. Máme místo něj Cundrlu, který už se také pasuje do role lídra, takže časem by ho mohl nahradit. Proti Kostelci to bude jeho třetí zápas, kdy nebude hrát, tak potom požádáme o prominutí zbytku trestu,“ sdělil Sláma.

Samotná příprava se rovněž neobešla bez problémů. Jeseničtí ji započali již 14. ledna a v úvodu si kouč nemohl na nic stěžovat. „Dvě třetiny byly super. Trénovali jsme fest, vyhýbala se nám zranění a chodili jsme v hojném počtu,“ liboval si Sláma.

Jenže potom přišli nepříjemnosti v podobě zdravotních patálií. „Odehráli jsme přátelák s Losinami a zranili se mi čtyři lidi. V závěru jsme hráli proti divizním celkům, nebyli jsme kompletní a trápili jsme se,“ prozradil.

Již v sobotu pak čeká první nástraha v podobě Kostelce na Hané. „Pořád se z toho hrabeme, nejsme sice ještě komplet, ale kluci se postupně vrací do tréninku,“ řekl Sláma.

Jeseník tak bude obhajovat první místo, jaké má tedy tým cíle? „Nedávám si je. Z kluků ale cítím odhodlání porvat se o špici. Tabulka je extrémně vyrovnaná a nikdo to neprojede jako v minulé sezoně Šternberk. My však musíme čeřit vody nahoře, ale zároveň musím kluky brzdit, protože kádr je mladý a musím jejich hlavy držet zpět. Byli jsme první už po šesti kolech, ale pak přišlo období, kdy měli nosánek nahoru,“ uzavřel Libor Sláma.