Jde samozřejmě o lehkou nadsázku, avšak Jan Trefil je studentem radiologie, tedy lékařského oboru, který se točí kolem rentgenových snímků. Co tedy jiného s bolavým palcem před důležitým zápasem na začátku jara na půdě třetích Želatovic?

Medlov úřadoval v Želatovicích. Pět gólů, Cikryt unikl červené

„Chtěl jsem si to zrentgenovat sám, ale bohužel jsme neměli v týdnu ve škole cvičení. Takže jsem poprosil mamku v nemocnici, nějak jsme to sesmolili a nakonec to bylo dobré. Byla tam malá zlomeninka, ale dali jsme to do kupy,“ usmíval se Trefil.

Právě studium vysoké školy dostalo přednost před nabídkou Uničova, kde působil v mládeži. „Je to tak. Odmítl jsem kvůli škole. Nebyl by na to čas. Viděl jsem v Medlově větší perspektivu v tom, že budu hrát fotbal a do toho teď studovat,“ prozradil Trefil.

Na úvod v Želatovicích i s možná ještě trošku bolavým palcem dal dva góly a pomohl k drtivé výhře 5:0. Takovou kanonádu nečekal ani lídr krajského přeboru.

„To rozhodně ne. Čekali jsme, že to bude houževnaté, bojovné. Na začátku jara hřiště není ideální. Byl to nakonec slušný zápas z obou stran, Želatovice chtěly hrát fotbal, což se jim nevyplatilo. My hráli výborně zezadu a proměňovali brejkové situace,“ zhodnotil Trefil jarní premiéru, během níž skóroval už ve třetí a poté v 58. minutě.

„Byl tam nejprve dobrý centr od Kasiho (Patrika Kasala), netrefili jsme to, ale nějak se ke mně míč odrazil a dával jsem to do prázdné. U druhého to bylo to samé. Dobíhal jsem, gólman vyrážel a já to trefil, zase do prázdné,“ řekl Jan Trefil k drtivé výhře na půdě silného soupeře, ke které přispělo i soustředění Medlova v Karlově pod Pradědem.

„Soustředění hodně pomohlo, myslím, že všem klukům. Hodně jsme tam naběhali a byli tři dny v plné zátěži,“ zmínil bratr o tři roky staršího brankáře Sigmy Olomouc Jakuba Trefila.

„Vždycky jsme si kopali na zahradě. Komunikujeme spolu o všem doteď. Chodím na jeho zápasy a on občas i na ty moje,“ uzavřel Jan, který taktéž prošel mládeží Sigmy Olomouc.

