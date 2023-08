„Přestoupil jsem z toho důvodu, že jsem se přestěhoval do Olomouce. Dojíždění do Losin mi časově nedávalo smysl. Přemýšlel jsem dokonce o úplném konci, ale potom se mi ozval vyhlášený trenér Otto Jáně, pod kterým jsem si chtěl zahrát,“ prozradil Tomáš Indra.

V jarní části sezony zvládl Indra za Olešnici v sedmi zápasech šest branek. Tentokrát mu na pět gólů stačil jediný zápas. První dal hlavou po centru od Marka Šichora, stejný hráč mu přichystal míčem za obranu i druhou trefu. Hattrick Indra završil chvíli po změně stran, když se k němu odrazil míč a on obstřelil brankáře. Tím to ale neskončilo. Už v 54. minutě sice brankář vyrazil Indrovu hlavičku, ale sám útočník si míč dorazil do brány. Pátý zásah přišel po kombinaci do prázdné brány - 68. minuta, stav 5:0 a Indra měl 5 gólů.

„Pět gólů jsem nedal snad ani v přípravce,“ smál se Indra a pokračoval: „Už několikrát jsem vstřelil čtyři branky, ale už bylo na čase laťku posunout. Musím však ještě zapracovat na své hře, která nebyla ideální.“

Kromě tréninku bude muset také zaplatit do klubové kasy. A nečeká jej zrovna levné období. „Netuším, kolik to bude, ale nedávno se mi narodil syn, takže to už mi tam pokladník napsal, teď bude následovat i hattrick a uvidíme, co mě čeká po tomto rozhovoru. Sazebník jsem ještě neviděl,“ usmíval se.

Ten má pověst střelce. Nejlepší sezonu prožil v krajském přeboru v dresu Velkých Losin, kdy dal 29 branek a byl nejlepším střelcem soutěže. Stejnou trofej získal již také v I. A třídě, když za Rapotín nasázel 27 gólů. „Meta je teď jasná. Chtěl bych pokořit třicet gólů. Uvidíme, jestli se mi to povede a zdraví mi to povolí. Věřím, že mám kolem sebe kvalitní spoluhráče, abych to dokázal,“ hlásí Indra.

Vykročil za ní dobře, přesto si bude muset udržet průměr více než gólu na zápas. V I. A třídě zbývá odehrát totiž ještě 25 zápasů. „Takový start jsem ještě neměl, v prvním kole jsem dal nejvýš dvě branky, teď už mám v hlavě, že bych rád dal dvojitý hattrick,“ prozradil.

Týmu by pak rád pomohl splnit celosezonní cíl, kterým je hrát v horních patrech tabulky.

„Celkově si působení v Olešnici užívám. Některé kluky jsem znal už předtím, tak občas zavzpomínáme na společná působení, nebo na dobu, kdy jsme hráli proti sobě. Ostatní kluky poznávám a oni poznávají i mě. Nedávno zjistili, že po každém tréninku potřebuji kofolu, abych do sebe dostal rychlé cukry. Třeba ji už teď také začnou pít,“ uzavřel s úsměvem.