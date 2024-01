„Mnozí ale chodili sportovat i dobrovolně, v rámci novoročních předsevzetí. Je vidět, že na to hoši nekašlou. Hlavně ti mladí, protože dnes je ten trend, aby nejen dobře hráli, ale i vypadali. No a staří, kteří se udržovat prostě musí, dělají něco pořád," dodal.

Přípravné období přineslo černovírskému Slovanu řadu dobrých zpráv. Jednou z nich je třeba to, že necelý týden před oficiálním začátkem přípravy bude mít kouč k dispozici téměř všechny své hráče. „Připraveni jsou dokonce už i marodi z podzimu. I kluci po operacích se chtějí zapojit. Jen jeden hráč má dlouhodobější problémy s koleny a začne tedy později. Přece jen, umělka by mu úplně nesvědčila," popisuje.

A jak by tedy měla vypadat černovírská příprava z pohledu své skladby? Dle Kováříka mužstvo zopakuje systém, který se mu vyplatil už v několika posledních ročnících. „Dvakrát týdně budeme chodit na umělku. V úterý na malou, kde se zaměříme na sílu, koordinaci, dlouhodobou vytrvalost a práci s míčem jednotlivců. V pátek pak půjdeme na velké hřiště, kde už budeme nacvičovat herní situace," popisuje.

Útok na Kožušany?

Ze třinácti podzimních zápasů se Olomoučané radovali ze zisku tří bodů hned osmkrát a třikrát se se soupeřem loučili s bodem. Poraženi pak ze hřiště odcházeli pouze dvakrát. Jednou smutek polykali při cestě z Moravského Berouna po výsledku 0:3 a podruhé zase z Velkého Týnce, kde padli 1:3. To jim stačilo na zisk 27 bodů, který je vynesl na prozatímní druhé místo.

Na třetí Doloplazy a čtvrtý Velký Týnec si nyní drží náskok dvou bodů a na první Kožušany, které však jako jediný tým dokázaly porazit, ztrácí bodů sedm. A zkušený lodivod už samozřejmě ví, na co se po herní stránce bude důležité zaměřit. „Dostali jsme nejméně gólů, což je pozitivní. Na druhou stranu jich ale zase moc nedáváme. Skoro půlku gólů dal Kuba Zachar a já bych rád, aby to nebylo jen na něm. Chceme také postupně zapracovávat mladé kluky" hlásí.

„Chceme také minimálně udržet to druhé místo, možná i zkusit zaútočit na Kožušany. Ty už nám ale vlivem našich nepovedených zápasů trochu odskočily," dodává sebevědomě.

Tou další dobrou zprávou je fakt, že směrem do jara klub rozhodně nijak neoslabí, ale zůstane na svém a v lepším případě dokonce ještě posílí. „Nějaký zájem od týmů z vyšších pozic jsem o naše hráče zaznamenal, borci ale odolali. Naopak se teď pokouším některé hráče přivést. Uvidíme, jestli kývnou," popisuje.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Cíle? Postoupit a zvětšit lavičku

Herní vzestup Černovíra začal už v minulé sezoně, když se po úvodních sedmi prohrách v řadě dokázal vyšplhat z úplného dna až na konečné sedmé místo. A jen s dobrým umístěním v tabulce se do budoucna klub spokojit nechce. Vzduchem už totiž začíná létat i slovo postup.

„Čas už na to dozrává. Starší hráči už pomalu chtějí odejít a nastupují mladí. Postup by byl takovou třešničkou na dortu. Máme i velmi široký kádr, což nám ostatní závidí. Někdy se ani všichni nevejdeme na lávku a začínáme přemýšlet, že ji zvětšíme," směje se Zdeněk Kovářík a na závěr přidává další důvody, proč by chtěl o patro výš: „Bylo by fajn si zopakovat i ty zápasy, které nás bavily. Třeba derby s Hodolanani, ale i s béčkem Nových Sadů, Slavonínem, Chválkovicemi, Hlubočkami, Bělkovicemi a tak podobně."