„S přípravou jsme již začali. Trénujeme dvakrát týdně v domácích podmínkách a doplňujeme to i fyzickou přípravou s fitness trenérem Petrem Osinou. A i když se jedná o výkonnostní soutěž nižší úrovně, snažíme se do chlapců dostávat nějakou disciplínu. Samozřejmě ale zohledňujeme i to, že je pro ně na prvním místě práce," popisuje bývalý hráč Sigmy, Drnovic či bratislavského Slovanu a aktuálně 46letý hrající kouč velkobystřického týmu.

I tak ale v městečku nedaleko Olomouce stále neusínají na vavřínech, jelikož dobře vědí, že i přes řadu vítězství je stále na čem pracovat. „Máme už nacvičené automatismy, které nám fungují, stále to ale není úplně ono. Zejména směrem do defenzivy, v mnoha zápasech nás ale trápila i koncovka, což nemusí být na první pohled vidět," naráží na výborné celkové skóre v poměru 68:8 a dodává: „Zvyšování laťky by mělo být stále naší nejvyšší prioritou."

Dobrou zprávou pro Velkobystřické může být, že jejich tým, ve kterém kromě Onofreje hrají i Tomáš Mazouch, Vojtěch Schulmeister či mladý talent Martin Zifčák, nedozná, alespoň dle Onofrejových slov, žádných větších změn. „Skončil u nás jenom Jakub Hrubý, který zamíří pravděpodobně do Slavonína. Jinak je tady vážně skvělá parta a nikdo nemá důvod odcházet," líčí Onofrej.

Velká Bystřice postoupila do I. A třídy teprve dvě sezony nazpět. Ve své první sezoně skončila pátá a nyní už tabulce dominuje. Na závěr tedy logicky musela přijít otázka na to, jaké mají v tomto městečku s necelými 4000 obyvateli vlastně ambice.

„Z trenérského hlediska už něco za sebou mám. A i lidé, kteří u nás fotbal dělají, do toho investují nemálo času i peněz. Nemá tedy cenu říct, že si jdeme jen tak zahrát. To by se ten kádr stavěl úplně zbytečně. Cíle jsou tedy ty nejvyšší. Zároveň však zůstáváme pokorní a nic o sobě nevykřikujeme. Jak Chválkovice, tak i Hlubočky by na kraj totiž měly také," uzavřel Ladislav Onofrej.