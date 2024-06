Beňov - Hlubočky 2:5

Branky: 19. Navrátil, 83. Navrátil - 21. Režný, 36. Sekela, 56. Nguyen, 64. Auffahrt, 90+5. Krbeček

Vladimír Nesňal, trenér Beňova: „V posledním utkání sezony jsme přivítali tým hrající o konečné druhé místo. My jsme do zápasu vstupovali s cílem uhájit jarní domácí vítěznou šňůru. Začátek utkání jsme začali velice dobře, svou aktivitou jsme hosty i trochu zaskočili a odměnou nám byl vedoucí gól, kdy se v 19. minutě prosadil Navrátil. O chvíli později však soupeř srovnal, bohužel tomu předcházela sporná situace, kdy našeho unikajícího hráče zastavila hostující obrana zákrokem, který k překvapení všech zůstal neodpískán. To samozřejmě na dalším klidném průběhu utkání nepřidalo. Hosté pak začali být lepší a do poločasu strhli vedení na svou stranu. I na začátku druhého poločasu byli hosté výborní v produktivitě a odskočili nám na 1:4. My jsme to však nezabalili a dál se tlačili do šancí. Hostům kromě střídání docházely i síly a snažili se v poslední dvacetiminutovce, vzhledem k jejich kvalitě, až ke zbytečnému zdržování a kouskování hry. Ze spoustu velkých šancí jsme proměnili jen jednu v 83. minutě opět Navrátilem. Hlubočky v nastavení do otevřené obrany upravily na konečných a pro nás dost krutých 2:5. Škoda jen, že se poslední zápas sezony neodehrál v přátelštějším duchu. Sice jsme prohráli, ale s nasazením týmu jsem spokojený.“

Hlubočky: „Ve 30. minutě sehráli domácí pěknou akci, po které utíkal Miroslav Jánský na naši bránu. Dobíhal ho Martin Auffahrt, který v rychlostním souboji tahal za kratší konec, a tak šel do skluzu a míč upálil. Byl to sporný okamžik, protože s míčem vzal i domácího hráče. Kluci z Beňova tak chtěli faul a červenou kartu. Aufik nechtěl nic a tvrdil, že to byl čistý balón a hráč pak přes něj přepadl. Rozhodčí dal nakonec za pravdu Aufimu a hru nechal pokračovat. To se domácím vůbec nelíbilo a do konce zápasu nám to dávali jasně najevo. Prostředí bylo značně nepřátelské…

Bohužel domácí i po zápase byli nafučeni, někteří hráči odešli do kabin, aniž by nám podali ruku. V kabině si pak udělali ještě větší ostudu, ale to tu řešit nemusíme. Je to škoda, Beňov patřil k sympatickým mužstvům, tentokrát se ale nechal strhnout emocemi. Což se jim na jednu stranu nedivíme, ale někdy to bylo přes hranu. Každopádně za nás všechno dobré a už teď se těšíme na další společný zápas.“ Zdroj: Facebook FK Hlubočky