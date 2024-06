„Bylo to hodně na hlavu, protože ten gól padl prakticky z ničeho a my jsme dnes měli kádr plný mladých kluků. Ale klobouk dolů před nimi, jak se k tomu dokázali postavit a jak to nakonec zvládli," chválil zkušený borec své spoluhráče.

„Jsem unaven. Přece jen jsem dva měsíce nehrál a teprve včera (pátek 7. 6.) jsem absolvoval první trénink. Převažuje ale pocit štěstí z toho, že jsme to zvládli a před svými domácími fanoušky jsme to urvali. Teď to ještě bude chtít urvat ještě venku," říkal bezprostředně po zápase a konci děkovačky tento 32letý záložník, který si ve své kariéře zahrál dvě sezony za tehdy ještě prvoligovou Příbram, chvíli také za druholigové Znojmo a třetí nejvyšší soutěž za HFK Olomouc, Vyšehrad, Zábřeh či Frýdek Místek.

Cítil jsem to někde v sobě

Hned poté, co se po výskoku míč odrazil od jeho hlavy do sítě, se Kostorek smál, že takhle vysoko už nevyskočil ani nepamatuje. Jak k takovému vybičování z jeho strany tedy došlo, zvláště po tak dlouhé herní pauze? Dle jeho slov hrála roli i předtucha.

„Takhle jsem opravdu vyskočil naposledy snad před deseti lety a hodně dlouho se mi to zase asi nepovede," zasmál se a ještě s lehkým úsměvem ve tváři pokračoval: „Dopomohl mi k tomu ale výkon celého týmu. Před tou poslední standardkou jsme si navíc řekli, že to tam prostě padne a je pravdou, že jsem to opravdu někde v sobě cítil. A skutečně se to stalo."

Nové Sady odmítly proti Přerovu penaltu, džentlmenství se jim ale nevyplatilo

Zůstanu tady!

V tabulce soutěže, ze které s největší pravděpodobností spadnou poslední dva celky, jsou nyní Slatinice s osmnácti body na dvanáctém místě ze čtrnácti, jásat však nemohou. V posledním kole totiž budou zajíždět na hřiště Kovalovic, které jsou před nimi sice jen o dvě příčky, zato však hned o deset bodů. Předposlední Lipník nad Bečvou, který na ně ztrácí pouhý bod, si to doma rozdá s již jasně posledními Kralicemi na Hané.

„Uvidíme, jestli tu I. A třídu nakonec zachráníme. Když prostě urveme tři body, nebudeme se muset na nikoho ohlížet. No a pak si sedneme nad tím, zda tato soutěž je vůbec pro tak mladý tým vhodná. Důležité totiž je, aby to ty kluky bavilo. Ať už to ale bude tak nebo tak, já tady rozhodně zůstanu. Už tady v podstatě jenom tak dohrávám," uzavřel Oldřich Kostorek.