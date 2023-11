Chválkovice - Želatovice B 5:0

Branky: 20. Ciesarík, 23. Kazár, 53. Ciesarík, 60. Šincl, 66. Hubník

Alexandr Bačík, trenér Chválkovic: „U nás hřiště po pátečním dešti nebylo hratelné. Splněný zisk tří bodů, přestože to vypadalo, že jsme hráli spíš venku. Soupeř nehrál špatně, naštěstí se mu nepodařilo do 20. minuty skórovat. Pak jsme dali gól, chytili jsme se a soupeře nepustili do dalších šancí. Přidali jsme gól ze standardní situace. Za stavu 2:0 jsme šli do šaten. Řekli jsme si, že nastoupíme a pojedeme ve stejném tempu. Podařilo se nám hned navýšit skóre, pak to bylo jednoznačnější. Soupeř bojoval, ale nestačilo to. Spokojený jsem s podzimem hodně. Takový jsme tady ještě neměli. Hrajeme to pro radost za párek a pivo. Bystřice nám odskočila po prohře v Hlubočkách, jsem rád, že je držíme pod tlakem. Postup neřešíme. Chceme atakovat první místo a zkusit to pro Chválkovice vyhrát. Příští rok slavíme sto let…"