I. A třída, skupina B, 24. kolo:

Želatovice B - Hodolany 1:2

Branky: 65. Koutný - 19. Alka, 71. Dočkal

Jan Čtvrtníček, trenér Želatovice B: „Domácí jarní neporazitelnost ukončil zápas se Sigmou Hodolany. Hostující tým vytěžil z minima maximum a my naopak neproměnili spoustu vyložených šancí. V 15. minutě mělo být skoro po zápase, kdy jsme měli jasné tři tutovky. Nicméně z první pološance hostů dostáváme gól po nedůrazu ve třech soubojích po sobě. Do té doby jsme měli pouze platonický tlak a nemohli jsme se vůbec dostat do hry, která nás skoro celé jaro zdobí. Hosté byli důraznější, rychlejší a zároveň i šťastnější tým. Druhý poločas byl z naší strany rozhodně pohyblivější. Lépe jsme kombinovali a po zásluze jsme střelou z dálky vyrovnali. Poté ovšem zase přichází nedůraz a špatná individuální řešení, z čehož plyne druhý gól pro hosty. Následné minuty byly o dobývání domácí branky, kdy nejednou výborné zákroky brankáře, obětavých hráčů a brankové konstrukce rozhodly, že si hosté odváží všechny tři body. Zápas rozhodlo jediné - přístup a zodpovědnost před samotným zápasem, nedostatečná kvalita a klid v zakončení a nedůraz v defenzivní části hry. Náš cíl je stále na dohled, takže nebudeme uhýbat ze společné cesty a jako tým té mety dosáhneme.“

Milan Kovařík, trenér Hodolan: „Zápas jsme nezačali dobře a byli jsme horším týmem. Domácí měli několik šancí, které naštěstí neproměnili. My jsme šli do vedení ve 20. minutě a do poločasu měli několik dobrých šancí, ale skóre zůstalo 0:1. Druhý poločas nás domácí zatlačili a tečovanou střelou vyrovnali. Naštěstí jsme brzy reagovali a šli opět do vedení, které jsme i s dávkou štěstí udrželi až do konce.“