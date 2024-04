Náměšť na Hané - Protivanov 3:1 (2:1)

Branky: 28. Breznický, 43. Fišara, 70. Dostál - 20. Grmela.

Michal Hrubý (trenér Náměšti na Hané): Jednalo se o velice hezké utkání. Věděli jsme, že soupeř po příchodu pana Takáče na post trenéra dokázal bodovat i s těžkými soupeři a podle toho jsme i k utkání nastoupili. Kluci plnili zadané úkoly, bohužel jsme po jedné individuální chybě inkasovali. Protivanov na nás ale aplikoval hru ze středního bloku, což nám vyhovovalo a byť pak hrozil z individuálních brejků, herní převahu jsme měli my. Z toho pramenilo spousta šancí a ještě v první půlce obrat na 2:1. Druhá půle už pak byla zcela v naší režii. Hrozili jsme jak z postupného útoku, tak i z rychlých protiútoků. Dali jsme z toho jen jeden gól, utkání ale mohlo skončit i vyšším rozdílem. Jsou to pro nás důležité body. Navíc i diváci, kterých přišlo na I. A třídu opravdu hodně, si pochvalovali, že se jednalo o velmi pohledný fotbal.

Miroslav Takáč (trenér Protivanova): Byl to zápas na plichtu. Říkal jsem klukům v kabině, že Náměšť má nového trenéra, Olomoučáka, a že určitě budou chtít hrát útočně. Nebudeme se tedy moc vysouvat a určitě nám nějaký brejk vyjde. A on nám fakt vyšel. Vedli jsme 1:0. Pak jsem říkal, hoši, neudělejme chyby. Ale to bylo, jako bych jim řekl, udělejme chyby. Jedna chyba - 1:1. A do šatny nám z další hrozné chyby dali i druhý. Po přestávce udělal gólman soupeře menší kiks, ale klučina, místo toho, aby to ze tří metrů dorazil, udělal akorát kličku sám sobě. Potom byla hra celkem vyrovnaná, dostali jsme ale třetí gól. Měli jsme i šanci na zkorigování, nedali jsme je ale. Náměšť byla sice skvěle připravená, my jsme jí ale k výhře moc pomohli. Dvěma hrubkami jsme ji posadili na koně. Oni prostě šance dali, my ne. Je to škoda.