Olomouc-Chomoutov - Bludov 1:3 (0:3)

Branky: 86. Rochovanský - 35. (pen.) a 39. Schwarzer, 45. Sadil.

Marek Rigo, trenér Chomoutova: „Do zápasu jsme šli s tím, že chceme urvat tři body a konečně vyhrát dvakrát v řadě. První půlhodina pak vypadala nadějně. Byli jsme lepším týmem a vytvořili si více šancí. Další patnáctiminutovka se nám ale vůbec nevyvedla a nadělali jsme hodně chyb, ze kterých pramenila penalta. Hned nato přišla další chyba a z trestňáku jsme inkasovali podruhé. Ve 45. minutě pak přišla špatná přihrávka našeho brankáře, kterou vystihl útočník a postupoval sám. Pak už se to obracelo těžko. Hned v úvodu jsme měli šanci, kterou mladý Sedláček vyřešil zbrkle. Mohl to vyřešit v klidu a technicky, ale zkoušel to střelou z první. Pak jsme mohli kopat penaltu, ale bohužel, pan rozhodčí si asi nevšiml. Sice jsme tak nakonec snížili, ale to už bylo pozdě. Mrzí nás to, protože jsme stále namočeni v boji o záchranu a v posledních dvou kolech to bude už jen o bojovnosti a psychice. Uvidíme."

Jiří Kohout, trenér Bludova: „V kabině panuje spokojenost. Kluci bojovali tak, jak jsme si řekli, protože jsme potřebovali získat alespoň bod. Nyní nás totiž čekají Olešnice a Paseka. Jsem nadmíru spokojený a kluky ještě dnes na tréninku pochválím. Jenom mě mrzí vykartování Standy Sadila, které bylo opravdu velmi divné. I soupeři říkali, že to nechápou. První žlutá přišla, když šel sám na brankáře a on ho potáhl. Za mě jasná červená. Ta ale nepadla a kromě Standy dostal žlutou kartu i hráč Chomoutova a kopali jsme nepřímý kop. Řekli jsme si ale, že už nebudeme nic komentovat. Druhá žlutá pak byla ještě divnější. Standa podával našemu hráči balon a dostal ji za údajné zdržování hry. Nijak to sice nevadí, ale zamrzí to. Očekávám stop na jeden zápas."