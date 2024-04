Plumlov - Olešnice 0:1 (0:0)

Branka: 51. P. Čikl.

Karel Frantík (hrající trenér Plumlova): Věděli jsme, že přijede kvalitní soupeř a připravovali jsme se tedy na něj už v týdnu. Začali jsme z hlubokého bloku, protože proti nim se prostě otevřený fotbal hrát nedá. Byli jsme tedy zalezlí a snažili jsme se to vydržet celý zápas. To se celkem dařilo, Olešnice moc šancí neměla. Z jedné z takových pološancí jsme ale inkasovali. My jsme také mohli dát gól, ale bohužel. Jinak ale samozřejmě musím kluky pochválit. Taktické věci plnili od první až do poslední minuty a myslím si, že remíza by byla zasloužená. To však nic nemění na tom, že kvalita soupeře byla velká a držel na míči takřka po celý zápas.

Alexander Bokij (trenér Olešnice): Na úvod bych chtěl říct, že nám nehráli tři hráči základní sestavy a museli jsme tam tedy postavit náhradníky, z nichž někteří také nebyli úplně fit. K tomu navíc ještě soupeř hrál velmi dobře směrem dozadu a gólovky, které jsme měli, jsme neproměnili. Naštěstí jsme ale skórovali hned zkraje druhého poločasu, to nás uklidnilo a hrálo se nám lépe. Soupeř už byl také trošku unavenější a dotáhli jsme to do vítězného konce. Máme tedy tři body a to je to nejdůležitější.