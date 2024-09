Troubelice - Loštice 3:0 (1:0)

Branky: 28. Zapletal, 58. Vasiljev, 60. Hloušek (pen.).

Pavel Vasiljev (trenér Troubelic): Máme velkou radost. Jak s výkonem, výhrou a také s tím, že máme po pěti zápasech dvanáct bodů, což jsme tedy rozhodně nečekali. V zápase nám pak vyšlo v podstatě všechno, co jsme si řekli v kabině. Hráli jsme ze zajištěné obrany, protože jsme po dlouhé době chtěli nějaký zápas uhrát na nulu. A to se také povedlo. K tomu jsme ještě přidali tři góly. Loštice sice měly nějaké šance, my jsme ale rozhodně měli více ze hry. Jen je škoda té červené karty pro Vlčka, který celou dobu nabádal chlapce, aby hráli agresivně a důrazně, až to nakonec on sám s tím důrazem přehnal a uviděl druhou žlutou. Pro nás to bude v Určicích ztráta, protože je to kvalitní stoper, kterého potřebujeme.

Josef Mikeš (trenér Loštic): Myslím, že zápas to byl vyrovnaný od začátku do konce. Soupeř velice dobře bránil, my jsme se v první půli snažili něco vymyslet, ale moc se nám to nedařilo. Ve 28. minutě jsme pak udělali chybu na levé straně, oni to dobře rozehráli, dali pěkný míč do šestnáctky a Zapletal propálil našeho gólmana. Po změně stran jsme se s tím snažili něco udělat, náš gól ale správně pro ofsajd neplatil. Po nedůslednosti a krásné trefě k tyči jsme pak dostali druhý gól a po rozehrávce jsme udělali další hrubku. Tou jsme se definitivně pohřbili.