Bernartice - Lesnice 2:2 (1:2)

Branky: 43. a 90+6. P. Červeňák - 11. Kutal, 45. Seidl.

Ondrej Žiga (trenér Bernartic): Začali jsme aktivně, pak jsme ale dostali branku. Stále jsme však soupeře přehrávali, měli jsme šance, dali jsme i nějaké tyčky a pak jsme vyrovnali. Těsně před poločasem jsme ale dostali smolný gól po standardce. Po poločase jsme na Lesnici vlétli, ta ale bránila a hrála to dost zkušeně. Poslal jsem tedy na hrot Tomáše Dubovana, otevřeli jsme to a nakonec byl v poslední minutě nastavení na nás faul a z přímáku se nám podařilo vyrovnat. Výsledek mě netěší, předvedená hra ale ano. Konečně jsme zase začali bojovat a oproti minulému zápasu to celkově bylo mnohem lepší. Myslím, že i pro diváka to musel být pěkný zážitek. Teď jedeme do Maletína.

Jan Knobloch (trenér Lesnice): Dostali jsme gól v poslední vteřině a cítím se tak jako trenér hokejové Sparty Pavel Gross (smích). A teď k zápasu. I když jsme tam jeli s obavami, tak jsme se těšili na nový areál a nové krásné hřiště. Na začátku nás pak domácí možná trochu podcenili a povedla se nám nejspíš nejhezčí akce za toto jaro. Pak nás ale Bernartice začaly mačkat doslova jako citron a bylo těžké odolávat jejich nájezdům. Dostali jsme sice krásný gól od Červeňáka, i tak jsme ale šli ještě před přestávkou do vedení. Ve druhém poločase jsme se pak snažili držet náskok a sami jsme si vytvořili pouhé dvě příležitosti. Z tohoto pohledu je pro nás remíza dobrá, nicméně dostat gól v čase 96:30 je prostě k nas…í. Byl to vlastně úplně poslední dotek s balonem. Po zápase jsem s rozhodčím nesouhlasil v délce nastavení, čímž ale absolutně nechci říct, že by pískal proti nám. Naopak to po celou dobu hry bylo maximálně férové. A myslím si, že utkání se divákům muselo líbit. I všechny čtyři góly byly pěkné. Smekám také před našimi hráči, kteří to byli schopni s Bernarticemi uběhat. Na závěr bych ještě podotknul, že se hodně dobře dívá na střeďáka soupeře Daniela Žigu. Myslím si, že patří mezi top 3 hráče A třídy.