Bernartice - Plumlov 3:0 (1:0)

Branky: 7. Kaleja, 51. P. Červeňák, 57. Kutal.

Ondrej Žiga (trenér Bernartic): Po prohře v Olešnici byli kluci takoví skleslí a měli trochu strach i z toho Plumlova. Připravili jsme se ale dobře a soupeř byl údajně i trochu oslabený. Pak jsme dali první branku, uklidnili jsme se a pak už to šlo dobře. Několik gólovek jsme ještě zahodili. Fotbal to ale nebyl moc pěkný. Připadalo mi, jako by se hrálo v tréninkovém tempu. Vyhráli jsme ale a to je to nejdůležitější.

Karel Frantík (hrající trenér Pivína): Věděli jsme, že to nebude úplně jednoduché, navíc jsme do Bernartic jeli v trochu okleštěné sestavě. Na to se ale vymlouvat nechci. Musím ale říct, že jsem to čekal mnohem horší. Hráli jste dobře organizovaně a postavili jsme takový blok před šestnáctkou a soupeř si s tím moc nevěděl rady. Snažili jsme se pak chodit do brejků, ale chyběl nám vepředu ten Adam. Dařilo se nám hru celkem i kouskovat. V první půlce jsme ale dostali blbý gól z rohu a v té druhé jsme jednou propadli a pak už se zápas spíše dohrával. Je to škoda, ale bohužel, to k tomu patří. Kluci odvedli dobrou práci a musím je za to pochválit. Škoda, že jsme nedovezli alespoň bod.