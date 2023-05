Maletín - Bludov 1:3 (0:1)

Branky: 65. Bartoš (vl.) - 38. a 48. Sadil, 89. Schwarzer.

Jiří Kohout, trenér Bludova: „Při odjezdu do Maletína jsem měl trochu obavy z jejich malého hřiště. My jsme totiž zvyklí na mnohem větší. Navíc se nám v pátek na tréninku zranil hráč, který si udělal něco s kotníkem. U dalšího se doma rodilo a třetí na vysoké škole neudělal dvě zkoušky, takže musel být doma a učit se. Dopadlo to ale dobře. Kluci mákli i za ty, kteří nemohli. Tento zápas ale totálně nezvládl rozhodčí. V první půlce měla na maletínskou stranu dopadnout červená karta za zákrok zezadu na Adama. Bohužel se ale nestalo nic a ve druhé půli se to jen vyhrotilo. Úplně zbytečně. Úplně stejný faul byl totiž veden na Bartoška a potom se do jednoho většího incidentu zapojili dokonce i diváci. To mě hodně mrzí. Bude zasedat disciplinárka, tak uvidíme, co z toho bude. Pro našeho hráče počítám tak tři zápasy a pro maletínského gólmana, který utíkal přes celé hřiště a pak do našeho bušil pěstmi a srazil ho na zem, bych to viděl tak na půl roku. Abych řekl pravdu, tak mě ty tři body ani moc netěší. To prostě k fotbalu nepatří a doufám, že to neodradí od dalších zápasů našeho dorostence, pro něhož to bylo první utkání mezi muži. Nyní nás čeká další derby s Postřelmovem, tak doufám, že se už nic podobného opakovat nebude."