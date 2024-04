Maletín - Bernartice 6:2 (5:0)

Branky: 12. a 20. (pen.) Gronych, 29. a 38. L. Michalčák, 44. Svačina, 77. Bartošík - 47. Planý, 89. Kaleja.

Antonín Michalčák (předseda Maletína): S mírnými obavami jsme nastoupili proti silnému soupeři, následně jsme využili všech jeho chyb a najednou jsme po poločase vedli 5:0. Musím říct, že to pro mě, a nejen pro mě, bylo opravdu obrovské překvapení. To totiž nečekal vůbec nikdo. A to jsme hráli bez trenéra na lavičce. Jsme maximálně spokojeni. V příštím kole nás pak čeká ještě větší favorit z Olešnice, na kterého se budeme muset pořádně připravit a doufat v další zázrak.

Ondrej Žiga (trenér Bernartic): Strašný zápas. Co z toho, že máme tak moc ze hry, když dostaneme tak laciné branky. Do toho ještě dvě chyby gólmana a v poločase je to najednou 0:5. Katastrofa. V kabině jsme si řekli, že už nedostaneme branku, ale i tak tam skončila. Od začátku jara je to vždy jako přes kopírák. Musíme překopat obranu a něco s tím udělat, protože vidím, že si kluci naprosto přestali věřit. Potřebujeme zase nějaký zápas, ve kterém nám vyjde všechno. Pak by se to mohlo otočit. Ale nevadí, no. Jedeme dál.