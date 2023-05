Maletín - Lesnice 2:1 (1:1)

Branky: 18. Michalčák, 72. Gronych - 32. Hejl (vl.).

Jan Knobloch, trenér Lesnice: „První poločas byl z naší strany hodně dobrý. Vyrovnali jsme se Maletínu, který patří mezi ty lepší celky. Gól jsme obdrželi po chybě obrany, kdy jsme pustili Michalčáka do samostatného úniku a ten se nemýlil. Vyrovnali jsme se štěstím po tlaku, když obránce míč ztečoval tak nešťastně, že přeletěl gólmana. Druhý poločas pak už z naší strany tak kvalitní nebyl. Mrzí mě ale, že zápas rozhodl „gól, jaký svět neviděl". Viděl ho jen lajnový rozhodčí, který nám přesvědčeně tvrdil, že byl míč dvacet centimetrů za čárou. Já to z půlky hodnotit nemohu, ale naši hráč včetně gólmana se zapřisáhli, že to gól nebyl. I někteří hráči Maletína pak přiznali, že míč za čarou nebyl. Jinak měl ale Maletín šancí více. Trápil nás zejména Jedelský. O to větší motivaci teď máme do zápasu s Chomoutovem, kdy budeme chtít tři body. Aby to ale nevypadalo, že si chci stěžovat na rozhodčí. Ten hlavní předvedl excelentní výkon. Tento čárový nám ale nesedí už historicky. Vždy, když ho máme, vyskytne se nějaký problém. Jak je možné, že když stojí deset metrů od branky a sám dobře ví, že kvalita hřiště není dobrá, může říci, že byl míč dvacet centimetrů za čarou? V jeho letech bych chtěl mít zrak jako on."