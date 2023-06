Bludov - Olešnice 2:0 (1:0)

Branky: 44. Kohout, 85. Schwarzer.

Jiří Kohout, trenér Bludova: „Porazili jsme Olešnici a syn mi vstřelil gól. Dostal jsem opravdu nádherný dárek k narozeninám. Od soboty si tedy jenom libuju. Jinak tedy za Olešnici hrají vynikající hráči a my se na ně precizně připravili. Musím pochválit celý manšaft. Na hřiště jsme navíc postavili dva dorostence a patnáctiletý Matouš Hubáček málem dal gól. Bohužel to bylo jen břevno, ale kdyby to vyšlo, byla by to už naprostá paráda. Druhý z nich je Michal Dudycha, bratr hokejisty Štěpána Dudychy, který hraje za Jihlavu. I on hraje hokej, v jarní části nám ale pomáhá."

Dan Matuška, asistent trenéra Olešnice: „V naší režii to probíhá vždycky stejně. Máme dobrý vstup do utkání, žádnou šanci neproměníme, pak dostaneme gól a dopadne to tak, že prohrajeme. Nedá se říct, že by nás někdo dostal pod tlak. Chybí nám ale hrotový útočník, který by byl schopen pravidelně skórovat, a tak to musíme nahrazovat záložníky. A někdy se to holt nepovede. Tím ale nechci říct, že by domácí byli špatní. Naopak, vyhráli zaslouženě."