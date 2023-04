Libina - Náměšť na Hané 3:2 (1:1)

Branky: 31. Jirgl, 47.Žejdlík, 66. Brijar - 22. Dostál, 55. Fišara.

David Čikl, hráč Libiny: „Bohužel se kvůli stavu hřiště musel zápas přesunout na umělku do Šumperku, která nám vůbec nevyhovuje. Byl to ale vyrovnaný souboj. Dostali jsme smolný první gól, což nás trochu zlomilo. Naštěstí potom dorostenec Vojta Jirgl vyrovnal. Ve druhém poločase jsme do toho vlétli lépe my a po chybě gólmana jsme dali na 2:1. Pak ale prošla skvělá průniková přihrávka na Mirolava Fišaru, který to zvládl i z velkého úhlu. Pro gólmana to bylo nechytatelné. Potom naštěstí přišel dobře zahraný roh Skály a Péťa Brijar se do míče krásně položil rybičkou. Následně udělal chybu i náš gólman a musel své zaváhání hasit faulem. Už jsem byl smířen s bodem, ale soupeř trefil břevno a my jsme se k míči dostali dříve. Jsou to nesmírně cenné tři body."

Jiří Navrátil, trenér Náměšti na Hané: „Pro nás je výsledek zklamáním. Hra nebyla tak hrozná, ale na druhou stranu jsme dokázali soupeři našimi chybami vytvořit takové šance, že jsou to v podstatě polovlastní branky. Pak už jsme to horko-těžko dotahovali. Hráli jsme navíc na umělce v Šumperku, což také nebylo ideální, protože na to hráči nejsou zvyklí. Mohli jsme srovnat pět minut před koncem z penalty, ale nedali jsme."