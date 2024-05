Lesnice - Libina 3:1 (1:0)

Branky: 28. Vašíček, 54. Smyčka, 76. Křenek - 59. Beneš.

Jan Knobloch (trenér Lesnice): Výhra 3:1 je zasloužená, protože jsme těch příležitostí měli daleko víc. Soupeř měl šance jen tři a všechny po našich chybách. Dvakrát jsme špatně vyřešili malou domů, což ale zachránil brankář Glozyga. Na druhou stranu ale ten inkasovaný gól padá trochu na jeho vrub, i když to teda byla petelice jako ho..do. Sám ale říkal, že to měl řešit jinak. My jsme naopak dali krásný druhý gól z přímého kopu, kdy to tam Ondra Smyčka zakroutil k tyči a když už jsme pak dali čtvrt hodiny před koncem třetí gól, tak jsem už věřil, že to udržíme. Jsem rád, že znovu přišlo dost lidí a že dále žijeme. Zatím se totiž neví, kolik bude padat manšaftů. To znamená, že všichni, kteří jsou do toho tak trochu namoční, včetně nás, se klepou. Jdeme prostě zápas od zápasu a chceme skončit co nejvýš.