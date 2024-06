Bludov - Bernartice 0:7 (0:3)

Branky: 11. a 63 (pen.) Prachař, 13. P. Červeňák, 44. a 72. Kutal, 76. O. Žiga, 85. Machů.

Jiří Silný (trenér Bludova): Ten zápas jsme pojali úplně výletně. Nasadil jsem kluky, kteří nehrávali, nastoupili také tři dorostenci. Někteří stopeři si chtěli zahrát útok, a tak šli dopředu a útočník šel zase hrát stopera. A já jsem ani nekoučoval, jen jsem tam seděl a sledoval to. Nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo. Pro nás byl důležitý minulý zápas v Libině, který dopadl dobře a tohle už ani s fotbalem nemělo, alespoň z naší strany, nic společného.

Ondrej Žiga (trenér Bernartic): Dojeli jsme tam a řekli jsme si, že si to jdeme užít. Samozřejmě jsme ale vyhrát chtěli, abychom skončili druzí. A to se podařilo. Jinak si ale zahrál každý, kdo tam s námi byl. Vystřídal jsem o poločase i brankáře. Od jisté doby se zápas už jenom dohrával. Kluky chci za celou sezonu pochválit. Náš původní cíl byl totiž záchrana. Chci pochválit i domácí, kteří nám nachystali občerstvení, tak jim to příště musíme vrátit. A tak jsme se pobavili, oni nám poblahopřáli a jeli jsme domů. Teď nás čeká třítydenní pauza, po které začínáme odznova.