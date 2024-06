Plumlov - Troubelice 4:1 (2:0)

Branky: 12. Hladký, 18. Mart. Bureš, 82. a 87. Kolařík - 90+1. Křivánek.

Petr Kiška (hrající trenér Plumlova): Bylo vidět, že ani jednomu z týmů o nic nešlo. My jsme to tedy pojali spíše jako rozlučku s naším dlouhodobým kapitánem Adamem Hladkým. Vstoupili jsme ale do utkání lépe a v poločase jsme vedli 2:0. I nadále to pak směřovalo k relativně snadné výhře a více než cokoli jiného toto utkání připomínalo přátelák. Na závěr bych chtěl ještě zmínit Adama a poděkovat mu za těch čtrnáct let, které tady odehrál. I v tomto zápase dal gól, na další přihrál a celkově patřil k nejlepším hráčům na hřišti. Rozlučka s ním tedy byla vydařená.

Pavel Vasiljev (trenér Troubelic): Byla to z naší strany katastrofa. Byli jsme ale zase hodně oslabení. Hráli jsme s hráči z béčka a dorostenci a výsledek tomu odpovídá. Soupeře jsme pustili do pár brejků, udělali jsme pár chyb, po přestávce jsme ten stav 0:2 chtěli zvrátit, ale neproměnili jsme šance a dostali další góly. S tím musíme do budoucna něco udělat.