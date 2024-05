Protivanov - Šternberk B 0:4 (0:2)

Branky: 11. John, 18. Mudrák, 49. Koudela, 81. Gábor.

Miroslav Takáč (trenér Protivanova): Přijel k nám mladý nadějný tým. Klukům jsem tedy řekl, ať jej nechají hrát a vyblbnout se a my ať si odzadu počkáme na své šance. Naši hráči to ale vzali tak, že nešli do žádného souboje a mysleli si, že to všechno přijde samo. A protože tam Šternberk má velice šikovné fotbalisty, tak nám dal rychlé dva góly. V šatně byl tedy trochu vichr, jenže co se nestalo. Soupeř se dvakrát dostal za půlku a dal dva góly. Teď nás čekají Bernartice a Olešnice, tak uvidíme, jak to půjde dál. Obrovský problém ale je, že nám chybí kondička.

Martin Šíp (trenér Šternberku B): Začali jsme dobře a do dvaceti minut jsme dali dva góly. Pak ale přišlo takové uspokojení a soupeř si vypracoval standardky, které dobře zahrával. Nebylo mu ale souzeno, a tak mu to tam nepadlo. V poločase jsme si tedy řekli, že musíme co nejméně faulovat, aby těch standardek měl co nejméně. Za chvíli se nám pak podařilo zvýšit na 3:0 a to bylo rozhodující.