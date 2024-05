Maletín - Lesnice 0:1 (0:1)

Branka: 37. Seidl.

Jakub Havlíček (trenér Maletína): Byl to vyrovnaný zápas až do 55. minuty, kdy jsme dostali naprosto zbytečnou červenou kartu. Pak už se ale hrálo pouze na bránu Lesnice. Nevím proč, ale v deseti jsme hráli daleko lépe než v jedenácti. Bohužel jsme ale nedali gól. Soupeř zase skóroval po naší chybě. A to okolo desáté minuty kopal i penaltu, kterou však Pagáč chytil. Co se pak týče našich šancí, tak jsme dali břevno a několikrát jsme stříleli z blízkosti brankáře.

Jan Knobloch (trenér Lesnice): Poslední výhra byla s Maletínem a ta další znovu s Maletínem. První poločas byl z naší strany asi nejlepší na jaře. Domácí jsme přehrávali a nebýt špatné koncovky, mohlo to být mnohem více než jen 1:0. Zahodili jsme penaltu i ty největší šance. Gól dal náš nejlepší střelec jara, levý obránce Daniel Seidl, který si to zaslouží. Je to sice sparťan, ale přístup k tréninkům i zápasům má příkladný. Je ale pravda, že po vyloučení soupeřova hráče nám trošku došly síly, neudrželi jsme balon vepředu a domácí nás začali přehrávat. Poslední pětiminutovka pak byla opravdu infarktová, kdy Glozyga vytáhl tři neskutečné zákroky, kterými nás udržel ve hře o tři body, které jsme nakonec získali. Pomohlo nám tedy i trochu štěstí, které jsme neměli v průběhu téměř celé sezony. Vítězství je to směrem do koncovky více než důležité. Prostě jsme viděli v Maletíně stéblo, a tak jsme se ho chytili. A teď se potřebujeme přitáhnout, abychom mohli zvednout hlavu nad vodu. Za poslední dvě utkání musím také pochválit rozhodčí. Takhle to má vypadat.