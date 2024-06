Protivanov - Loštice 0:2 (0:2)

Branky: 9. Mikeš, 37. Faltýnek.

Miroslav Takáč (trenér Protivanova): Loštice tam mají šikovného kluka, který dal minule pět gólů, já na něj hráče upozorním, ale my nastoupíme jako mistři světa a dostaneme od něho góla. Hra sice byla celkem vyrovnaná, ale soupeř díky důrazu utekl do dvoubrankového vedení. Po půlce už jsme do toho ten důraz dali, jenže z 0:2 už se to obrací špatně. Navíc když neproměníte šance ze tří metrů, z pěti metrů a tak dále. A když už se vám takhle nedaří, nic s tím neuděláte. I kdybychom hráli týden, tak góla nedáme. Teď pojedeme do Lesnice a vůbec ještě nevíme, jakým stylem se bude sestupovat.

Josef Mikeš (trenér Loštic): Přijeli jsme do Protivanova a přivítal nás déšť. Zkoukli jsme famózní trávník a šli se připravit na zápas. Začali jsme sebevědomě, měli míč pod kontrolou a vytvářeli si šance. Po jedné dobře sehrané akci jsme se ujali vedení. Dál jsme pokračovali v naší hře, bohužel jsme rozjeté akce nedotáhli do konce. Před poločasem jsme ještě naše snažení přetavili ve druhý gól a šlo se do šaten. Ve druhém poločase jsme předvedli špatný výkon. Domácí chtěli s výsledkem něco udělat a my se vytratili ze hřiště. Zaplať pánbůh nás nepotrestali a slavíme vítězství 2:0.