Libina - Lesnice 1:3 (1:3)

Branky: 37. Čikl - 32. Vňourek, 42. Faulhammer, 45. Klemsa.

David Čikl, hráč Lesnice: „Potřebujeme body, a tak jsme šli zabojovat o jakýkoli zisk. Prvních 30 minut jsme byli určitě lepším týmem. Gól jsme ale nedali a po naší chybě inkasovali. Pak jsme ale kopali penaltu. Náš kapitán ji sice neproměnil, míč se mi ale odrazil na nohu a z dorážky jsem vyrovnal. Pak ale přišla obrovská hrubka obránce a znovu jsme prohrávali. A aby toho nebylo málo, chvíli před poločasem náš obránce větší silou zatlačil do soupeře a byla z toho penalta, ze které Lesnice odskočila na 1:3. Po přestávce jsme si žádnou šanci nevypracovali. Až v 75. minutě jsem přihrál do vyložené pozice Filipu Benešovi, který bohužel trefil jen gólmana. Tam se zápas definitivně lámal. Budeme to muset napravit v Maletíně."

Jan Knobloch, trenér Lesnice: „Do Libiny jsme jeli bodovat, nejlépe pak zvítězit. To se nám podařilo. Vstup do utkání ale nebyl úplně dobrý. Neměli jsme dobrý pohyb. Když jsme ho ale zlepšili, tak už jsme domácí přehrávali a vytěžili jsme z toho šance, po kterých jsme třikrát skórovali. Jednou z penalty, dvakrát z hezkých akcí. Domácí skórovali také z penalty. Ve druhé půli jsme se už nemuseli nikam tlačit, protože nám už 3:1 stačilo. Libina si vytvořila jednu tutovku, kterou zlikvidoval Glozyga, jinak hra odpovídala výsledku. Chtěl bych zdůraznit, že se hrálo na parádním hřišti v krásném areálu, který měl pomalu parametry divize. Na druhou stranu ale někteří fanoušci Libiny patří do fotbalového suterénu, protože to, co tam předváděli, byl vrchol buranství."

