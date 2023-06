Náměšť na Hané - Lesnice 0:4 (0:0)

Branky: 61. Klemsa, 72. Křenek, 74. Faulammer, 79. Roubalík.

Jiří Navrátil, trenér Náměšti na Hané: „Hráli jsme už jen v jedenácti a nastoupilo to, co mělo ruce a nohy. Do 60. minuty jsme to nějak vydrželi a pak už fyzicky odpadli a Lesnice zaslouženě vyhrála. My už se těšíme na dovolenou a na volno. Snad to bude příští rok o něco lepší. Úkol - záchranu jsme splnili a tak musíme být spokojeni. Na lepší hru zkrátka není materiál."

Jan Knobloch, trenér Lesnice: „Je to taková třešnička na dortu, že jsme konečně zdolali náš neoblíbený tým Náměšť na Hané - Fišara. Ten nám tentokrát gól nedal a naopak my jsme rozhodli čtyřmi brankami a skončili čtvrtí v tabulce. To je náš historický úspěch. Branky padly po pěkných akcích + jedna kuriózní, kdy náš zraněný hráč ležel v šestnáctce, Roubalík vystřelil a od zadnice Jakuba Faulhammera se míč odrazil do sítě. Jinak tedy bylo vidět, že Náměšť to už dohrává tak nějak ztěžka a o to to pro nás bylo lehčí. Trochu mě mrzí chování domácího trenéra, kterému ani nestálo za to, aby nám šel po zápase podat ruce. Přijde mi to trochu neuctivé. Něco podobného jsme ale viděli minulý víkend, kdy náš dorost porazil Nový Malín a a stalo se úplně to samé."