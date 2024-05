Lesnice - Bludov 0:1 (0:0)

Branka: 81. Venouš.

Jan Knobloch (trenér Lesnice): Je to špatné. Situace začíná být kritická. Nicméně stále je ve hře patnáct bodů, tak věřím tomu, že to zachráníme. Co se ale týče zápasu, tak fotbal se v něm hrál jen prvních dvacet minut, a to naší zásluhou. Zbytek zápasu už byla křápaná okresní úrovně. To mě mrzí hlavně vzhledem k návštěvě, která k nám do Kozel arény přišla. Soupeř pak rozhodl z ojedinělé, byť opravdu pěkné akce. Co mě ale opravdu mrzí, že hrajeme o záchranu a náš výkon byl jako špatný sex. Bez emocí a absolutně bez potence. Pokud takhle budeme pokračovat i v dalších zápasech, tak se asi nezachráníme. Doufám, že se hráči proberou, protože tohle byla opravdu parodie na fotbal. Přitom pro ně děláme všechno. Kupujeme vesty, televizi do kabiny, sestříhávám jim zápasy, mají autobus a veškeré další vybavení oni se nejsou schopni vydat na tisíc procent, když se hraje o záchranu.

Jiří Silný (trenér Bludova): Zápas to byl vyrovnaný. V prvním poločase jsme ale nehráli dobře. Soupeř pak měl sice nějaké nákopy, šance ale vyloženě ne. V poločase jsme si řekli nějaké věci a trochu jsme prostřídali a byli jsme pak aktivnějším a lepším mužstvem. V 81. minutě se nám pak podařilo vstřelit branku poté, co nám sudí dvakrát nechal výhodu a Venouš to krásně trefil do šibenice. Tuto výhru bereme všemi deseti, protože to byl zápas v podstatě o šest bodů. Jsme teď před Lesnicí o tři a navíc máme lepší vzájemné zápasy. Teď to potřebujeme potvrdit doma s Náměští.