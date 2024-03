Bludov - Pivín 1:4 (1:3)

Branky: 18. Laštůvka - 1. a 77. Svozil, 5. a 19. J. Ježek.

Jiří Silný (trenér Bludova): Na zápas jsme se dlouho připravovali a chtěli jsme jej vyhrát, bohužel nás srazily naše vlastní chyby, které občas byly naprosto triviální. A také koncovka, protože šancí jsme měli více než dost. Brankář Pivína, který se mi líbil už na podzim, nás prostě vychytal. Hned v první minutě jsme zahráli naprosto geniálně přímák, trefili jsme ale brankáře, který vykopl, náš hráč míč podběhl a dostali jsme gól. Něco podobného se pak stalo i v páté minutě a pak už to bylo pro nás složitější. Tak dobrý manšaft, abychom takové situace zvládali psychicky, totiž nemáme. I tak jsme se ale dostali na chvíli do hry po snížení. Opravdu jsem věřil, že teď už to půjde. Po osmi vteřinách jsme ale dostali na 1:3. Jinak klukům nemám moc co vyčítat. Plnili pokyny a bojovali, chyběla ale kvalita v zakončení. Bohužel teď máme těžký los. Jedeme do Olešnice, kde asi s body počítat nemůžeme, ale budeme to chtít alespoň odehrát se ctí.

Pavel Valtr (hrající trenér a kapitán Pivína): Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, protože soupeř hraje o záchranu. Proto jsme se na to poctivě připravili, což se nám vyplatilo. Samozřejmě nám pomohla i hrubka soupeře hned v první minutě, kterou jsme dokázali potrestat. Hned nato jsme dali i druhý gól. Potom se hra trošičku vyrovnala a začali jsme soupeři dopřávat i dost standardních situací, které Bludov kopal opravdu dobře. Jednu z nich také využil. My jsme hned z dalšího útoku ale znovu zvýšili a do konce poločasu jsme si to už pohlídali. Do druhé půle jsme pak šli, jako by to bylo 0:0 a kluci k tomu přistoupili naprosto profesionálně. Výsledek jsme si pohlídali a naopak šanci, která se nám naskytla, jsme proměnili. To už byla z naší strany definitivní tečka za utkáním.