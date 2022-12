„S vedením klubu jsme nenašli společnou řeč, názor na další směřování týmu, proto jsem se rozhodl skončit,“ potvrdil 46letý trenér, podle kterého nyní zástupci SK Paseka intenzivně shánějí náhradu.

Aleš Rus: Snad už mě brzy začne trénování živit. A jak reaguje na nařčení?

Základem posledního úspěchu byla podle jeho slov příprava. Ovšem ne ta letní, ale už zimní. „Tam jsme poskládali tým, který na sobě tvrdě pracoval. Na jaře si vše ještě sedalo, kluci si na sebe zvykali, abychom vše zúročili na podzim. Hlavně nově příchozí mladí se chytili, podařilo se nám nachytat některé týmy v nedbalkách,“ těší Michalíka. „V neposlední řadě bylo základem, že se nám vyhýbala zranění a nemoci. Tým byl po většinu času pohromadě a třebaže máme úzký kádr, dosáhl asi svého maxima,“ zopakoval.

Za nejpovedenější duel označil ten s vedoucím Postřelmovem, který porazili 3:0. „Tak hladký a jednoznačný průběh nikdo nečekal, zápas nám sedl. Zde tým ukázal svůj potenciál, ustálená sestava si sedla především v defenzivě,“ vypíchl kouč. „Po syrovém úvodu, kdy jsme občas nebyli z různých důvodů kompletní, jsme v dalším čase již přehrávali všechna mužstva. Byla radost tým trénovat,“ neskrývá nadšení vůdce kabiny.

Ve hře se přitom spoléhal vedle zkušených hráčů také na talentované mladíky. „Hodně mě potěšil Dominik Bareš, kterého jsme získali z dorostu Uničova. Je to fotbalový expres, který pokud bude zdravý a dál na sobě pracovat, bude hrát mnohem vyšší třídy,“ cítí Michalík, stejně jako vidí vysoký potenciál v Radimu Krejčím. „Potěšil mě také 50letý gólman Stanislav Horák, který nás nejednou podržel,“ smekl.

KVÍZ: Znáte krajský fotbal? Dvacet otázek, které prověří vaše znalosti

Se společnou přípravou Paseka sice již oficiálně skončila, ovšem hráči se dál dvakrát týdně udržují při fotbálcích na domácí umělé trávě. Opět se všichni potkají třetí lednový týden. „Kádr by měl i přes můj odchod zůstat pohromadě, což je skvělý předpoklad k dalším výborným výsledkům. Některé kluby sice již krouží kolem Bareše, ale i další mladíci by měli zůstat. Stejně jako by bylo ještě dobré tým o další dva tři mladíky doplnit. Zvláště, když zde skvěle funguje spolupráce s třetiligovým Uničovem,“ pochvaluje si Michalík.

Důležitá ale bude opět kvalitní příprava. „Zase se zřejmě pojede na soustředění do Karlova. Vzhledem k materiálu musíme technickou vyspělost suplovat skvělou fyzickou přípravou. Já klukům věřím, mají na to, aby na konci sezony byli dál v popředí tabulky,“ cítí kouč, jenž na postup favorizuje právě vedoucí Postřelmov. „Sice jsme je nachytali na švestkách, ale i tak jsou jasný aspirant, suverénně s nejlepšími podmínkami a herně nejlepším projevem,“ usmívá se odcházející trenér.

Konrád nebo Lukáš? Hlasujte! Brána je jen jedna, je to na trenérech, říká Braňo

„Já si nyní na nějaký čas od fotbalu odpočinu, vyřeším své rodinné záležitosti. Pevně věřím, že se k trénování vrátím. Baví mě to!“ dodal Vladislav Michalík.