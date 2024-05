I. A třída, skupina B, 23. kolo:

Hlubočky – Bělkovice-Lašťany 1:1

Branky: 3. Goldscheid - 34. Lang

Červené karty: 92. Jakub Stloukal – 95. David Hložánka

Hlubočky: „V zápase jsme ztratili dva důležité body. Hosté splnili svůj cíl a neprohráli. V prvním poločase byli varovaným týmem a vytvořili si více brankových příležitostí. Ve druhém poločase jsme zlepšili svůj výkon a zejména na konci pak hosty dostali pod velký tlak. Ale když chcete vyhrát takový zápas, tak musíte hrát celých devadesát minut na maximum. Nejen posledních dvacet. To prostě nestačí. Smutní můžeme být i kvůli tomu, že jsme přišli nejen o dva body, ale i o dva hráče. Smutní můžou být také ti, co si vsadili, že budeme klasicky zahrávat proti Bělkovicím penaltu. Ta z neznámého důvodu tentokrát nekonala. Bělkovicím k výkonu gratulujeme, bylo to derby se vším všudy. My se teď musíme soustředit na příští týden, kdy nás čeká zápas sezony proti Chvalkovicím.“ Zdroj: Facebook FK Hlubočky

Jan Frýba, vedoucí mužstva SK Bělkovice-Lašťany: „Na derby zápas proti Hlubočkám jsme se těšili. S jistotou záchrany se nám již dýchá lépe a proti druhému týmu tabulky jsme mohli jen získat. Domácí před zápasem pokropili hřiště a hned ve třetí minutě jim to přišlo vhod, kdy náš stoper podklouzl, netrefil vysoký míč a Hlubočky už nabídnutou příležitost využily. Brzké vedení domácím stačilo a začala vyčkávaná, s čím se vytasíme my. Odpověď a změnu skóre přinesla krásná kombinační akce, do které se zapojili všichni naši útočníci po trase Sklenář, Onyshchenko, Torres a do prázdné brány zakončující Lang. Před poločasovou přestávkou jsme ještě jednou skórovali, ale gólovou radost nám překazil praporek rozhodčího. Ve druhém poločase to byla dlouho vyrovnaná bitva s náznaky šancí na obou stranách, ale to největší drama přineslo až posledních patnáct minut. Tyčky a břevna zvonily na obou stranách, padly dvě červené karty a na hřišti bylo dusno. Před závěrečným hvizdem ještě mohli domácí udeřit z přímého kopu, ale zeď domácí útočník neprostřelil. Z půdy rivala tak bereme bod a už se koukáme na další dva domácí zápasy se Slavonínem a Želatovicemi, které budeme chtít zvládnout a konečně se posunout z jedenácté příčky tabulky.“ Zdroj: Facebook SK Bělkovice - Lašťany

Slavonín - Želatovice B 3:1

Branky: 8. Baďura, 55. vl. Koplík, 72. Hrubý - 7. Němec

Jan Čtvrtníček, trenér Želatovic B: „Zápas se mi nehodnotí vůbec dobře. Prvních deset minut se hraje jen na domácí branku, ale jsme to právě my kdo, první inkasuje. Tečovaný míč na vápně propadne až k domácímu útočníkovi a ten otevírá skóre zápasu. My vyrovnáváme na 1:1 po akci z levé strany, kdy se prosazuje P. Němec, a tím stanoví poločasový výsledek. Do druhého poločasu jsme vstoupili velkou šancí, jenže jsme neproměnili samostatný únik. Jak už to bývá, nedáš, dostaneš, tak aby toho nebylo málo, bohužel si dáváme ještě ten gól vlastní. Tento zápas jsme chtěli zvládnout a upevnit si čtvrté místo, které je naším cílem udržet až dokonce sezóny. Ale tak se o něj nehraje. Pochopím spoustu ztrát a zkažených přihrávek, ale když to nejde fotbalově, tak se musí aspoň bojovat a běhat tak jako Lukáš Krejčíř, kterému jako jednomu z mála nebylo jedno, jak se v zápase prezentujeme.“