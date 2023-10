Beňov – Velká Bystřice 2:5

Branky: 69. Pospíšil, 85. Navrátil - 10. Spurný, 48. Zifčák, 64. Hornich, 75. Spurný, 90+2. z pen. Mazouch

Vladimír Nesňal, trenér Beňova: „Úvod zápasu byl z naší strany dost nešťastný. V 10. minutě jsme dost lacině inkasovali a ještě jsme museli střídat kvůli zranění Matyáše Gréče. V 19. minutě Dytrych skvěle vyrazil dobře umístěnou střelu hostů, naší největší šancí v prvním poločase měl až ve 44. minutě Hrabal. Na začátku druhého poločasu jsme nejprve zahrozili my nebezpečnou střelou Jána Gréče. V 48. minutě jsme však nedostali včas míč z pokutového území a hosté zvýšili na 2:0. Další branku jsme inkasovali po rychlém protiútoku. Vzápětí se nám podařilo snížit Pospíšilem na 1:3. Závěr utkání se nám ale zdramatizovat nepodařilo a hosté nám opět odskočili na tři branky. Poslední náš gól vstřelil hlavou Navrátil, v poslední minutě hosté uzavřeli skóre z penalty na 2:5. Velká Bystřice ukázala svou kvalitu a zkušenost, my jsme se jí snažili být rovnocenným soupeřem, ale náš brankař měl přece jen více práce. Mrzí mě celkem laciné góly na začátků obou poločasů, kdy jsme soupeře pustili do uklidňujícího vedení. Škoda úplného konce utkání, kde kromě penalty jsme dostali i červenou kartu, je to oslabení se zraněnými hráči do dalších zápasů.

Zajímavost: Nejlepší střelec soutěže Filip Machač se výjimečně neprosadil, netradičně vyfasoval v závěru červenou kartu. Od hlavního rozhodčího Winklera dostal dvě žluté za stížnosti, za což si dle zápisu při odchodu Machače ze hřiště vyslechl arbitr peprná slůvka: „Ty jsi mr**a.“