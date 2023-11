Bernartice - Olešnice 1:3

29.Kutal - 26. Šichor, 45. Novotný, 79. Vlk.

Ondřej Žiga (trenér Bernartic): Byl to dobrý zápas. Chtěli jsme si to s Olešnicí rozdat, ale bylo vidět, že ta je na prvním místě zcela zaslouženě. První branku jsme dostali úplně zbytečně. Dokázali jsme ale vyrovnat a dostat se na koně. V poslední minutě nastavení jsme ale inkasovali podruhé po takové školácké chybě a ve druhém poločase jsme měli více ze hry. Soupeř už to ale ukopal. Rozhodčí po zápase oba celky chválili, že to prý mělo parametry krajského přeboru. A to i včetně divácké kulisy, když dorazilo přes 400 lidí. Ani dýmovnice nechyběly. My teď potrénujeme a příští rok na to znovu vlítnem.

Otto Jáně (trenér Olešnice): Hrál první s druhým a to také odpovídalo parametrům zápasu. Tento fotbal navíc přilákal i spoustu lidí. Oficiálně bylo hlášeno 400, já byl ale klidně řekl, že jich mohlo být přes 500. A to je pro krajský fotbal parádní vizitka. Naši výhru přikládám k tomu, že je naše mužstvo zkušenější. Jsem také nesmírně rád, že soupeř, který prohrál, nám za utkání poděkoval a popřál nám, ať se nám v soutěži i nadále daří. A to přitom ještě nevěděli, že se další zápas už hrát nebude.