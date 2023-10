Plumlov - Pivín 1:0

Branka: 72. Kolařík.

Adam Hladký (kapitán Plumlova): Zápas to byl dost vyrovnaný. My jsme ale přece jen asi měli trochu více ze hry. Pivín zase hrozil z protiútoků. Musel asi trochu přeskupit řady, protože se jim hned v páté minutě zranil útočník. Asi to na ně také trochu mělo vliv. Byli jsme ale nebezpečnější a vytvořili si více čistých gólovek. Nakonec to rozhodl jeden gól ve druhé půli a výhra je to, alespoň za mě, zasloužená.

Pavel Valtr (hrající trenér Pivína): Byl to pro nás poměrně těžký zápas. Soupeř hrál nepříjemně a my jsme měli problém se s tím vypořádávat. Ani moc šancí jsme neměli. Náš gól z páté minuty navíc neplatil pro ofsajd. Pak jsme měli ještě dvě šance, nicméně hra v první půli byla vyrovnaná. Do druhého poločasu jsme si řekli, že musíme pokračovat v nastoleném stylu, v 72. minutě jsme ale udělali vzadu menší chybičku, kterou soupeř okamžitě potrestal. My jsme pak vyvinuli tlak, ale nevyrovnali jsme. Fotbal holt kolikrát o tom jednom jediném gólu je. Musíme jít dál a soustředit se na další zápas.