Šternberk B - Bludov 3:1

Branky: 2. Komárek, 13. Dittrich, 88. Sedláček - 22. Schwarzer (pen.).

Martin Šíp (trenér Šternberku B): Do zápasu jsme vstoupili hodně aktivně a podařilo se nám vstřelit po velice pěkné akci rychlý gól. Druhý jsme pak přidali do patnácté minuty, když hosté špatně rozehráli a my jsme zachytili jejich nahrávku. Pak ale kluci jako by podlehli dojmu, že se už nemůže nic stát a po chybě kopal soupeř penaltu, kterou proměnil. Potom jsme sice nějaké šance měli, ale hrozit začal hlavně Bludov. Řekli jsme si tedy, že si na to musíme dát pozor a ve druhém poločase jsme už na tom byli fyzicky lépe. Kluci se dostávali do šancí, ale stále měli problémy se zakončeními. Až úplně ke konci se jim to podařilo.

Jiří Silný (trenér Bludova): Přijeli jsme k soupeři a řekli jsme si nějaké pokyny. Bohužel jsme ale v první čtvrthodině dostali dva góly. Podařilo se nám ale nedlouho potom snížit a vytvořili jsme si ještě spoustu šancí po standardkách. Za druhý poločas jsme si už pak nezasloužili ani bod. Byli jsme špatní. I přesto jsme ale v závěru kopali roh, po kterém jsme dali gól. Rozhodčí ale odpískal faul, o kterém absolutně nikdo nevěděl, kde se odehrál. Prostě ho pískl. Navíc to udělal tak, že soupeř vzal míč ze sítě, bez nějakého pokynu jej nakopl dopředu a dal gól. Navíc nám dal ještě červenou kartu. I nepoměr mezi žlutými kartami je značný. Za ten závěr to remíza být měla. Není to ale stížnost, jen říkám fakta.