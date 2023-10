Náměšť na Hané - Šternberk B 2:6

Branky: 26. Řípa, 88. Dostál (pen.) - 18. Komárek, 27. Gábor, 30. Dittrich, 67. Koudela, 83. Mikula (pen.), 86. Blechta.

Jiří Navrátil (trenér Náměšti na Hané): Byla to další smutná událost. Dělali jsme hrubé chyby v obraně, kvůli kterým jsme zase prohráli. Zápas to byl jinak ale vyrovnaný. Stačil ale nějaký centr do vápna, který znamenal další gól. Z pěti takových chyb jsme dostali čtyři branky. Naše obrana je holt tristní. Tam bude potřeba se zlepšit a uvidíme, jestli to nějak do budoucna půjde nebo ne.

Martin Šíp (trenér Šternberku B): V zápase jsme tentokrát více použili mladé kluky z dorostu. A jako trenér musím říct, že jsem spokojen, protože kluci plnili hned od začátku to, co plnit měli. Brzy jsme dali i gól a byli jsme i nadále fyzicky lepší. Brzy jsme pak sice inkasovali, už za minutu nám tam ale spadl takový náhoďák, který kluky nakopl. Potom jsme to už drželi ve své režii, byť ve druhém poločase byla taková pasáž, kdy Náměšť klidně mohla snížit. Podržel nás ale brankář a dokázali jsme zvýšit na 3:1. Pak jim ještě gólman chytil penaltu a bylo v podstatě po zápase. Všichni v týmu jsme tak spokojeni.